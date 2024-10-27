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Як українці ставляться до можливості переговорів з Росією та на яких умовах — соцопитування

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 193

 

«Центр Разумкова» опитав 2016 респондентів віком від 18 років

Кількість українців, які вважають, що переговори з Росією «це дієвий спосіб досягнення миру, яким слід скористатися вже зараз», за рік зросло у півтора раза.

Про це свідчить опитування «Центру Разумкова».

Так, у вересні — жовтні 2023 року 21% опитаних погоджувалися з цим твердженням, а 63% були з цим не згодні. А у вересні 2024 року частка тих, хто так вважає, зросла до 35%, хоча відносна більшість (48%) з цим не згодні і зараз.

Також значно більше стало тих, хто погоджується з судженням, що «переговори з Росією слід вести тільки після витіснення її військ на лінію протистояння станом на 23 лютого 2022 року». Частка таких громадян зросла з 25% до 37%, а частка тих, хто з цим не згоден знизилася з 61% до 41%.

Значно менше стало тих, хто вважає, що «переговори з Росією слід вести тільки після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік». Їх частка зменшилася з 61% до 49%, а частка не згодних з цим твердженням зросла з 24% до 29%.

Опитування проводила соціологічна служба Центру Разумкова з 20 по 26 вересня 2024 року в межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», методом face-to-face в усіх областях та територіях, що контролюються урядом України та де не ведуться бойові дії.

Загалом опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Максимальна теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: опитування соціологія переговори війна Росія
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