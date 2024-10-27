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У селі Ялинці на Кременчуччині рятувальники ДСНС вчора гасили пожежу

Сьогодні, 09:53 Переглядів: 264

 

Усього за минулу добу на території Полтавської області зафіксовано 7 пожеж

За оперативною інформацією Головного управління ДСНС у Полтавській області про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру на території Полтавської області за минулу добу зафіксовано 7 пожеж. На території Кеменчуцького району сталася лише одна.

Учора, 26 жовтня, о 9.37 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу літньої кухні в селі Ялинці Піщанської громади. До гасіння пожежі залучалося одне відділення 14 ДПРЧ та місцева пожежна охорона Піщанської сільської ради. В зв’язку з сильним задимленням рятувальникам довелося працювали в апаратах захисту органів дихання.

Внаслідок пожежі знищено покрівлю на площі 36 кв.м. та домашнє майно. Вогнем пошкоджено покрівлю гаража. Літню кухню та поряд розташований гараж вдалося врятувати.

Серед інших шістьох пожеж, що сталися на території області за минулу добу:

  • пожежа храму в місті Кобеляки. Внаслідок пожежі закопчено стіни на площі 10 кв.м. Храм вдалося врятувати;
  • загоряння двох автомобілів у Полтаві та Миргороді – одна з автівок повністю знищена вогнем;
  • пожежа житлового будинку в селі Коханівка Полтавського району. Житловий будинок та поруч розташовану господарчу споруду вдалося врятувати;
  • пожежа сушарки у Полтаві;
  • пожежа на відкритій території в селі Мала Рублівка Полтавського району.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері рятувальники ДСНС гасили пожежу житлового будинку на Третьому Занасипі.

ПО ТЕМІ:

На Третьому Занасипі у Кременчуці горить будинок

У Кременчуці рятувальники ДСНС вчора увечері гасили пожежу на Третьому Занасипу, а в Горішніх Плавнях троє людей отруїлися

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Автор: Віктор Крук
Теги: пожежа ДСНС Кременчуцький район рятувальники
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