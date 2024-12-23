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У Кременчуці реєструють пацієнтів з ГРВІ та COVID-19: адреси, де проводять щеплення

Сьогодні, 16:02 Переглядів: 124

Зазначено, що на ГРВІ більше хворіють діти — 495 із 665 випадків

З 16 по 22 грудня у Кременчуці зареєстрували 665 випадків захворювань на гостру респіраторну вірусну інфекцію та 2 випадки COVID-19. За минулий тиждень з ГРВІ до інфекційного відділення госпіталізували 7 дітей та 2 дорослих. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. 

Зазначено, що на ГРВІ більше хворіють діти — 495 із 665 випадків. Пацієнти, у яких виявили COVID-19, лікуються амбулаторно. 

— Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України, — йдеться у повідомленні. 

Вакцинація проти COVID-19

Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:

  • з 09:00 до 17:00 за адресами: вул. Київська, 14, вул. Квітки  Цісик, 1а, квартал 278, буд. 13б, проспект. Лесі Українки, 80, проспект Лесі Українки, 15/8, вул. Олексія Древаля, 101.;
  • з 08:00 до 16:00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.
— Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за місцем укладання декларації, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, наприкінці листопада рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус у Кременчуці знизився.

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Автор: Телеграф Джерело фото: terminovo.te.ua
Теги: ГРВІ
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