У Кременчуці реєструють пацієнтів з ГРВІ та COVID-19: адреси, де проводять щеплення

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Зазначено, що на ГРВІ більше хворіють діти — 495 із 665 випадків

З 16 по 22 грудня у Кременчуці зареєстрували 665 випадків захворювань на гостру респіраторну вірусну інфекцію та 2 випадки COVID-19. За минулий тиждень з ГРВІ до інфекційного відділення госпіталізували 7 дітей та 2 дорослих. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Зазначено, що на ГРВІ більше хворіють діти — 495 із 665 випадків. Пацієнти, у яких виявили COVID-19, лікуються амбулаторно.

— Така кількість захворювань знаходиться нижче епідемічного порога, розрахованого для України, — йдеться у повідомленні.

Вакцинація проти COVID-19

Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:

з 09:00 до 17:00 за адресами: вул. Київська, 14, вул. Квітки Цісик, 1а, квартал 278, буд. 13б, проспект. Лесі Українки, 80, проспект Лесі Українки, 15/8, вул. Олексія Древаля, 101.;

з 08:00 до 16:00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

— Для уточнення порядку щеплення необхідно звернутися до сімейного лікаря за місцем укладання декларації, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці листопада рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус у Кременчуці знизився.