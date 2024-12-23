У Кременчуці реєструють пацієнтів з ГРВІ та COVID-19: адреси, де проводять щеплення

З 16 по 22 грудня у Кременчуці зареєстрували 665 випадків захворювань на гостру респіраторну вірусну інфекцію та 2 випадки COVID-19. За минулий тиждень з ГРВІ до інфекційного відділення госпіталізували 7 дітей та 2 дорослих. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Зазначено, що на ГРВІ більше хворіють діти — 495 із 665 випадків. Пацієнти, у яких виявили COVID-19, лікуються амбулаторно.
Вакцинація проти COVID-19
Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:
Нагадаємо, наприкінці листопада рівень захворюваності на ГРВІ та коронавірус у Кременчуці знизився.
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