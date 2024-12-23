Завтра на Полтавщині очікується туман — синоптики

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В області оголосили І рівень небезпечності — жовтий

У вівторок, 24 грудня, на Полтавщині синоптики прогнозують туман. Про це інформують у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.

Уночі та в першій половині дня видимість на дорогах області буде низькою, 200-500 м.

У зв’язку із цим в області оголосили І рівень небезпечності — жовтий.

Водіям варто зважати на погодні умови та розраховувати швидкісний режим і відстань між іншими транспортними засобами.