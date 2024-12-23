Кременчужани перемогли у регіональних змаганнях з шахів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 72

Минулими вихідними у Кременчуці відбулися змагання з класичних шахів, які були присвячені новорічним святам

У регіональному турнірі взяли участь шахісти з Кременчука, Горішніх Плавнів та Світловодську. Всі вони мали можливість виконати третій розряд. Десять учасників змагань грали по круговій системі.

Переможцем турніру став Костянтин Жебко, який не тільки переміг суперників, але й виконав третій розряд.

Друге місце зайняла Надія Майоршина, яка одержала сім перемог підряд й також виконала третій розряд.

Третє місце посів Віталій Дацюк, який також показав професійну гру й гарний результат.

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Володимир Груздєв, директор шахового клубу «Каїса», гості турніру також достойно виступили й у турнірній таблиці зайняли середні позиції.

Змагання завершилися на «солодкій ноті» — всіх учасників пригостили смаколиками від спонсора турніру Rock Kava.