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Кременчужани перемогли у регіональних змаганнях з шахів

Сьогодні, 17:00 Переглядів: 72

 

Минулими вихідними у Кременчуці відбулися змагання з класичних шахів, які були присвячені новорічним святам

У регіональному турнірі взяли участь шахісти з Кременчука, Горішніх Плавнів та Світловодську. Всі вони мали можливість виконати третій розряд. Десять учасників змагань грали по круговій системі.

Переможцем турніру став Костянтин Жебко, який не тільки переміг суперників, але й виконав третій розряд.

 

Друге місце зайняла Надія Майоршина, яка одержала сім перемог підряд й також виконала третій розряд.

 

Третє місце посів Віталій Дацюк, який також показав професійну гру й гарний результат.

 

Як розповів «Кременчуцькому Телеграфу» Володимир Груздєв, директор шахового клубу «Каїса», гості турніру також достойно виступили й у турнірній таблиці зайняли середні позиції. 

 

Змагання завершилися на «солодкій ноті» — всіх учасників пригостили смаколиками від спонсора турніру Rock Kava.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: шахи турнір змагання
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