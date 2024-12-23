Рік діяльності обласної робочої групи «Прозорість і підзвітність»: результатів досягли на 1,3 млрд грн

Сьогодні, 17:30 Переглядів: 0

Фахівці запобігли скоєнню злочинів на 500 млн грн, ще на 300 млн грн зменшили вартість закупівель

Протягом 2024 року обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» досягла результату на 1,3 мільярда гривень. Підсумками роботи фахівців за рік у своєму телеграм-каналі поділився очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За рік її діяльності вдалося досягти результату на 1,3 млрд грн. Зокрема упередили скоєння злочинів на 500 млн грн, зменшили вартість закупівель на 300 млн грн, — зазначає Пронін.

Крім того, за результатами детальних аналізів аналітиків розпочали 14 кримінальних проваджень, а кримінальних правопорушень виявили на 500 мільйонів гривень.

Які договори аналізувала група «Прозорість і підзвітність» у Кременчуці та районі

Неодноразово у фокусі обласних аналітиків та аудиторів опинялися і закупівлі та договори Кременчуцької громади та громад району.

Зокрема чи не найбільше запам’яталися так звані «бордюрні тендери», які Кременчук укладав із підприємицею Ганною Бєлкіною. Так із середини березня з ФОП Бєлкіна було підписано 3 «бордюрних» договори на загальну суму понад 2,5 млн грн. У квітні «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір із підрядницею, оскільки у неї відсутня відповідна для проведення робіт техніка, а також немає найманих працівників.

Аналізували працівники «Прозорості та підзвітності» і сумнівну закупівлю під час капремонту водогону в Кременчуцькій громаді.

Розглядала робоча група «Прозорість і підзвітність» закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади, яке планує придбати шини для вантажної та спеціальної техніки. Сума договору становила 4,8 мільйона гривень. Аудитори ж виявили порушення — невідповідність тендерної пропозиції переможця вимогам тендерної документації. Тож замовника зобов'язали розірвати договір.

Крім того, під приціл аналітиків потрапила і діяльність Кременчуцької телерадіокомпанії. Зокрема стало відомо про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.