Рік діяльності обласної робочої групи «Прозорість і підзвітність»: результатів досягли на 1,3 млрд грн

Протягом 2024 року обласна робоча група «Прозорість і підзвітність» досягла результату на 1,3 мільярда гривень. Підсумками роботи фахівців за рік у своєму телеграм-каналі поділився очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Крім того, за результатами детальних аналізів аналітиків розпочали 14 кримінальних проваджень, а кримінальних правопорушень виявили на 500 мільйонів гривень.
Неодноразово у фокусі обласних аналітиків та аудиторів опинялися і закупівлі та договори Кременчуцької громади та громад району.
Зокрема чи не найбільше запам’яталися так звані «бордюрні тендери», які Кременчук укладав із підприємицею Ганною Бєлкіною. Так із середини березня з ФОП Бєлкіна було підписано 3 «бордюрних» договори на загальну суму понад 2,5 млн грн. У квітні «Прозорість і підзвітність» рекомендувала скасувати договір із підрядницею, оскільки у неї відсутня відповідна для проведення робіт техніка, а також немає найманих працівників.
Аналізували працівники «Прозорості та підзвітності» і сумнівну закупівлю під час капремонту водогону в Кременчуцькій громаді.
Розглядала робоча група «Прозорість і підзвітність» закупівлі комунального підприємства Кременчуцької громади, яке планує придбати шини для вантажної та спеціальної техніки. Сума договору становила 4,8 мільйона гривень. Аудитори ж виявили порушення — невідповідність тендерної пропозиції переможця вимогам тендерної документації. Тож замовника зобов'язали розірвати договір.
Крім того, під приціл аналітиків потрапила і діяльність Кременчуцької телерадіокомпанії. Зокрема стало відомо про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.
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