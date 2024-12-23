Сьогодні, 23 грудня, близько 03.00 у місті Гадяч на одній із вулиць виявили тіло мертвого чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, тіло загиблого знайшов місцевий мешканець. Він же й звернувся до правоохоронців.
На місці поліція встановила, що загиблий — 54-річний місцевий чоловік. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті на ньому не виявили. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві за невідомих обставин у салоні автівки помер чоловік.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.