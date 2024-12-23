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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Гадячі на вулиці за нез’ясованих обставин помер чоловік — поліція

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 0

 

Ознак насильства правоохоронці на тілі не виявили

Сьогодні, 23 грудня, близько 03.00 у місті Гадяч на одній із вулиць виявили тіло мертвого чоловіка. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, тіло загиблого знайшов місцевий мешканець. Він же й звернувся до правоохоронців.

На місці поліція встановила, що загиблий — 54-річний місцевий чоловік. Під час поверхневого огляду ознак насильницької смерті на ньому не виявили. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві за невідомих обставин у салоні автівки помер чоловік.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: смерть Гадяч поліція
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