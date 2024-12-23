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Різдво у 2024 році: як кременчуцький собор проведе урочисті богослужіння

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 283

Літургія на Різдво розпочнеться о 9.00

Урочисті богослужіння з нагоди Різдва Христового у Свято-Миколаївському соборі триватимуть з 24 по 27 грудня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель собору Володимир Макогон. 

Розклад богослужінь: 

24 грудня (вівторок). Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний свят-вечір)

  • 8.00 — Часи навечір’я (Царські часи)
  • 10.00 — Літургія свт. Василія Великого
  • 16.00 — Велике повечір’я
  • Коляда

25 грудня (середа). Різдво Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа

  • 9.00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого
  • Коляда
  • 16.00 — Вечірня, ранішня

26 грудня (четвер). Собор Пресвятої Богородиці

  • 9.00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого
  • Коляда

27 грудня (п’ятниця). Ап. первомуч. та архидиякона Стефана

  • 9.00 — Молебень водосвятний
  • Коляда
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Опитування ТЪ: коли кременчужани цьогоріч святкуватимуть День святого Миколая та Різдво

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Автор: Телеграф
Теги: Різдво Христове
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