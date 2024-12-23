Різдво у 2024 році: як кременчуцький собор проведе урочисті богослужіння

Урочисті богослужіння з нагоди Різдва Христового у Свято-Миколаївському соборі триватимуть з 24 по 27 грудня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель собору Володимир Макогон.
Розклад богослужінь:
24 грудня (вівторок). Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний свят-вечір)
25 грудня (середа). Різдво Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа
26 грудня (четвер). Собор Пресвятої Богородиці
27 грудня (п’ятниця). Ап. первомуч. та архидиякона Стефана
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