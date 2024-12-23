Різдво у 2024 році: як кременчуцький собор проведе урочисті богослужіння

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Літургія на Різдво розпочнеться о 9.00

Урочисті богослужіння з нагоди Різдва Христового у Свято-Миколаївському соборі триватимуть з 24 по 27 грудня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель собору Володимир Макогон. Розклад богослужінь: 24 грудня (вівторок). Навечір’я Різдва Христового (Різдвяний свят-вечір) 8.00 — Часи навечір’я (Царські часи)

10.00 — Літургія свт. Василія Великого

16.00 — Велике повечір’я

Коляда 25 грудня (середа). Різдво Господа Бога і Спасителя Ісуса Христа 9.00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого

Коляда

16.00 — Вечірня, ранішня 26 грудня (четвер). Собор Пресвятої Богородиці 9.00 — Літургія свт. Іоана Золотоустого

Коляда 27 грудня (п’ятниця). Ап. первомуч. та архидиякона Стефана 9.00 — Молебень водосвятний

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Автор: Телеграф

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