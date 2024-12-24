Святвечір на порозі: як відзначали наші предки, що має бути на столі та які традиції шануємо дотепер

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Різдво Христове, яке цього року за новоюліанським календарем припадає на середу, 25 грудня, – одне з найбільших християнських свят. Адже саме цього дня народився Ісус Христос.

Цьому дню передує Святий вечір. Головна традиція цього вечора – збиратися всією родиною за столом, коли на небі засяє перша зірка. Святвечір святкуємо сьогодні, 24 грудня.

За звичаєм, до цього свята в хатах ретельно прибирали, застеляли нові або чисто випрані скатертини й рушники, та одягали святковий одяг. А ще до Святвечора готували 12 пісних страв. Серед них обов’язковими є кутя та узвар, які вважалися Божою їжею. Інші страви на вибір, але вони мають бути обов’язково пісними, бо до 25 грудня триває суворий Різдвяний піст. Традиційно на Святвечір готували кутю, борщ із вушками, грибову юшку, вареники, голубці, оселедця, гриби, тушковану капусту, рибу, квасолю та пампухи.

На Святвечір, перед вечерею, господар вносить до хати дідуха та ставить його під образами. Це символізує добробут, гарний врожай та достаток. На стіл заведено викладати солому або сіно, поверх яких стелити скатертину. А в кутах столу розкладати зубки часнику, які мають вберегти дім від злих сил і хвороб. На стіл ставлять свічку, яка символізує Божественне світло.

За стіл у Святий вечір уся родина сідала лише після появи першої зірки на небі. Перед початком трапези треба помолитися й прочитати «Отче наш». Поки вечеря не підійде до кінця, заборонено виходити з-за столу, і особливо з дому, щоб не впустити до оселі нечисту силу.

Що не можна робити на Святвечір

На Святвечір суворо заборонено лаятися, лихословити, говорити погано про інших. Крім того, не варто вдаватися до гучних веселощей. Натомість уже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

Що не можна робити на Різдво:

займатися хатніми справами та прибирати - можна закликати нещастя до дому

конфліктувати, сваритися, лаятися, злитися - так ви можете нашкодити і собі

стригтися чи купатися, особливо якщо йдеться про відвідування лазні

шити, вишивати та в’язати;

відмовляти людям у допомозі та милостині;

ображати та сварити хатніх улюбленців;

вдягати старий одяг – можна повернути бідність і нещастя;

жодна зі страв на святковому столі не повинна залишитися не скуштуваною;

подружжю не варто кохатися в цей день.

Що важливо зробити на Різдво:

відвідати церкву та взяти участь у святковій літургії;

колядувати;

привітати рідних, сусідів і знайомих із святом;

провести час з родиною, поділитися кутею та іншими святковими стравами

приймати колядників та щедро їх віддячити.

Різдво у 2024 році: як кременчуцький собор проведе урочисті богослужіння

Про те, чому Різдво — це свято не про подарунки, про духовні цінності, та чому Новий Рік — це «маркетингове свято» «Кременчуцькому Телеграфу» розповів настоятель Свято-Миколаївського собору протоієрей Володимир Макогон. Минулого року він розповів «Кременчуцькому Телеграфу», як Радянський союз побудував ідеологію на основі релігії та чому ялинка завжди була різдвяною.

Він також нагадав, що урочисті богослужіння з нагоди Різдва Христового у Свято-Миколаївському соборі триватимуть з 24 по 27 грудня.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про зародження найбільшої події в історії християнства.