Кременчуцький онкодиспансер остаточно переходить на баланс міста: депутати облради ухвалили рішення

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 357

Сьогодні, 24 грудня, на засіданні сесії депутати Полтавської обласної ради ухвалили рішення про вихід облради із складу засновників Кременчуцького онкодиспансеру. Це значить, що медустанова повністю переходить на баланс міста.

Про наслідки такого рішення для закладу журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися у головного лікаря онкодиспансеру Володимира Севідова.

Він підтвердив нам, що дійсно медзаклад переходить із обласного підпорядкування у міське.

— Я вважаю, що такі зімни будуть тільки на краще, адже ми завжди працювали, працюємо і будемо працювати у першу чергу для Кременчуцької громади, — зауважив пан Севідов.

За його словами, наразі триває процес передачі майнових прав. Завершиться він орієнтовно у лютому. Щодо майбутнього медзакладу пан Севідов поки що не має ніякої інформації.

— Поки триває процес передачі, працюємо як окрема структурна одиниця. Як буде після цього — поки не знаю, ніяких коментарів від міста поки не було.

Нагадаємо, обговорення долі Кременчуцького онкодиспансеру розпочалося ще торік. У травні 2023 року очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак говорив, що у Полтавській області буде лише один госпітальний округ, у якому планується один онкологічний диспансер — лише у Полтаві.

Згодом ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що «Міністерство охорони здоров’я не бачить двох лікарень на території області».

Цьогоріч у квітні під час наради у Полтавській обласній військовій адміністрації було вирішено залишити онкодиспансер на балансі Кременчука, проте тоді ще тривали розмови щодо його статусу. Зокрема, мер Кременчука Віталій Малецький пропонував зробити його онкологічним відділенням при Лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька».

У серпні на сайті Полтавської обласної ради з'явився проєкт рішення про те, що медзаклад передадуть з обласної власності у власність комунальну та поставлять на баланс міста.