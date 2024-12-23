«Покладаємо надію на милість Божу, а не на час». Кременчуцький протоієрей про Різдво, «маркетингове свято» та духовні цінності

Сьогодні, 20:01 Переглядів: 163

Фокус на матеріальних цінностях може відволікати від справжнього сенсу свята, каже священнослужитель

Незабаром в Україні відзначатимуть одне з найбільших християнських свят — Різдво. За новоюліанським календарем воно припадає на 25 грудня.

Різдво відзначають на честь народження Ісуса Христа. За словами настоятеля Свято-Миколаївського собору, протоієрея Володимира Макогона, для християн це «епохальна подія».

Про те, чому Різдво — це свято не про подарунки, про духовні цінності, та чому Новий Рік — це «маркетингове свято» — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

«Народження Сина Божого у цьому світі змінило основи і цінності життя людства»

Загалом народження Ісуса Христа для християн має величезне духовне значення, адже воно знаменує прихід Спасителя у світ, розповідає отець Володимир. Ця подія заклала основи християнської віри.

— Народження Сина Божого у цьому світі, пришестя довгоочікуваного Спасителя, змінило основи і цінності життя людства. Ми називаємо пришестя у світ Сина Божого епохальною подією. Починаючи з 6 віку літочислення починалося від Різдва Христового. Син Божий, окрім того, що переміг гріх і смерть в людській природі, бо пройшов свій земний шлях, не согрішивши, а навпаки, творячи справи тільки Богу угодні. Своїм воскресінням із мертвих переміг смерть в людській природі, дарував нам Новий завіт, — розповідає протоієрей.

Новий Рік — це «маркетингове свято»

За словами Володимира Макогона, диктатура режиму Радянського союзу намагалась викорінити «все, що пов’язано з Богом» і підмінити «Різдво Христове святкуваннями Нового року».

— Новий рік — це якесь маркетингове свято і не більше. Свято в лапках, безумовно. Що люди можуть святкувати у Новий рік? Де тут основа свята? Яка цінність полягає в основу святкувань Нового року? Ми ж не святкуємо перший день кожного місяця, перший день кожного тижня. Ми не святкуємо першу годину кожної доби. Ми взагалі, християни, покладаємо надію на милість Божу, а не на час, — каже отець Володимир.

Нагадаємо, у інтерв’ю «Кременчуцького Телеграфа» Володимир Макогон розповідав, як Радянський союз «вкрав» Різдво і чому ялинка ніколи не була новорічною.

«Люди в більшості, на жаль, дбають про блага матеріальні, ніж про духовні»

Різдво нагадує про Божу любов до людства та жертовність, яку Ісус приніс заради людей, розповідає протоієрей. Фокус на матеріальних цінностях може відволікати від справжнього сенсу свята. Саме ж Різдво має спонукати християн до співчуття, благодійності та служіння ближнім.

— Люди в більшості, на жаль, дбають про блага матеріальні, ніж про духовні, то тому наслідки такі, які ми з вами бачимо — матеріальне понад усе. Ну скільки радості доставляють нам матеріальні цінності — день, два, тиждень, найбільші якісь або наймасштабніші — можливо, місяць чи декілька місяців. Все. А далі — це просто речі, якими б вони не були. Матеріальні цінності для людини, а не людина для матеріальних цінностей. Будинок же не є головуючим над родиною і сім'єю? Безумовно, ні. А от духовні цінності є головуючими в нашому житті. Вони спрямовують нас в повсякденному і кожноденному житті. Вони є основою нашого життя, — каже Володимир Макогон.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про зародження найбільшої події в історії християнства.