У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні захисником Владиславом Болотовим

Сьогодні, 23 грудня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели загиблого у бою за Україну військовослужбовця Владислава Болотова. Про це повідомили у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.
Під час прощальної церемонії про життя загиблого розповів міський голова Дмитро Биков.
Народився Владислав у 1991 році у Лубнах, а вже у 1995 році його родина переїхала до Горішніх Плавнів. Навчався у загальноосвітній школі № 1, а далі — у професійно-технічному училищі № 15. Певний час чоловік працював за кордоном та на різних підприємствах міста.
Військовий шлях Владислав розпочав у вересня 2024 року — вступив на контракт до лав Збройних сил України.
Поховали загиблого воїна у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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