У Горішніх Плавнях попрощалися із полеглим на війні захисником Владиславом Болотовим

Сьогодні, 19:02 Переглядів: 254

Сьогодні, 23 грудня, у Горішніх Плавнях в останню путь провели загиблого у бою за Україну військовослужбовця Владислава Болотова. Про це повідомили у телеграм-каналі Горішніх Плавнів.

Під час прощальної церемонії про життя загиблого розповів міський голова Дмитро Биков.

Народився Владислав у 1991 році у Лубнах, а вже у 1995 році його родина переїхала до Горішніх Плавнів. Навчався у загальноосвітній школі № 1, а далі — у професійно-технічному училищі № 15. Певний час чоловік працював за кордоном та на різних підприємствах міста.

Військовий шлях Владислав розпочав у вересня 2024 року — вступив на контракт до лав Збройних сил України.

12 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання солдат Збройних сил України Владислав Болотов героїчно загинув. Світла і вічна пам’ять про Владислава Болотова назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади, у новітній історії України! — підсумував Дмитро Биков.

Поховали загиблого воїна у Горішніх Плавнях на території військового меморіалу «Їхні імена будуть жити вічно».

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.



