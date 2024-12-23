Вифлеємський вогонь миру запалили у редакції «Кременчуцького Телеграфа»

Кременчуцькі пластуни прийшли до редакції із різдвяним вертепом і заколядували, а після цього поділилися із працівниками Вифлеємським вогнем
Вифлеємський вогонь миру запалили і в редакції «Кременчуцького Телеграфа». Після ранкового заходу у Кременчуцькій райвійськадміністрації пластуни завітали і до журналістів, аби священний вогонь надії на перемогу та домашнього затишку охопив якомога більше осель.
Виступ українських скаутів трохи змінився: спочатку діти зіграли невелику різдвяну виставу й заколядували працівникам. Пластуни організували традиційний український вертеп — із зіркою та козою, циганами й лікарем. За веселу та оригінальну колядку скаути отримали солодкі подарунки.
А вже після цього гості заспівали пісню про Вифлеємський вогонь та передали його працівникам редакції із найкращими побажаннями та вірою в якнайскорішу перемогу.
Далі пластуни понесуть вогонь іншими установами Кременчука. Запалять його і у місцевих соборах. Аби якомога більше містян мали у своїх домівках символ віри, миру та надії.
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