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Вифлеємський вогонь миру запалили у редакції «Кременчуцького Телеграфа»

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 130

 

Кременчуцькі пластуни прийшли до редакції із різдвяним вертепом і заколядували, а після цього поділилися із працівниками Вифлеємським вогнем

Вифлеємський вогонь миру запалили і в редакції «Кременчуцького Телеграфа». Після ранкового заходу у Кременчуцькій райвійськадміністрації пластуни завітали і до журналістів, аби священний вогонь надії на перемогу та домашнього затишку охопив якомога більше осель.

Виступ українських скаутів трохи змінився: спочатку діти зіграли невелику різдвяну виставу й заколядували працівникам. Пластуни організували традиційний український вертеп — із зіркою та козою, циганами й лікарем. За веселу та оригінальну колядку скаути отримали солодкі подарунки.

 

А вже після цього гості заспівали пісню про Вифлеємський вогонь та передали його працівникам редакції із найкращими побажаннями та вірою в якнайскорішу перемогу.

Далі пластуни понесуть вогонь іншими установами Кременчука. Запалять його і у місцевих соборах. Аби якомога більше містян мали у своїх домівках символ віри, миру та надії. 


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцький Телеграф Вифлеємський вогонь пластуни колядки
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