Для Кременчуцької дитячої лікарні замовили заміну вікон за майже 200 тисяч гривень

Лікарня «Кременчуцька» замовила капітальний ремонт у будівлі основного корпусу дитячої лікарні — нині ж це педіатричний центр. Там мінятимуть вікна. Роботи замовили у ТОВ «Оконіка» за 188 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Оголошення оприлюднили 20 грудня. Роботи мають завершити до кінця 2024 року. Заміна вікон входить до комплексу заходів з енергозбереження.
За даними Clarity Project, ТОВ «Оконіка», зареєстрована у 2010 році в Кіровоградській області. Засновниками вказані Андрій Щербак та Алла Шипілова з Донецької області. Всього «Оконіка» має 147 підписаних договорів на понад 220 млн гривень.
Найкоштовніший контракт ТОВ має з департаментом будівництва, містобудування та архітектури Полтавської обласної військової адміністрації — 194,5 млн гривень. Він стосується реконструкції будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру у 2019 році. Попри перемогу на торгах фірма так і не забрала тендер через невідповідність вимогам тендерній документації.
Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі планують будувати підйомник та навіс вхідної групи будівлі лікувального корпусу.
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