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Кременчук

Для Кременчуцької дитячої лікарні замовили заміну вікон за майже 200 тисяч гривень

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 208

Роботи мають завершити до кінця 2024 року

Лікарня «Кременчуцька» замовила капітальний ремонт у будівлі основного корпусу дитячої лікарні — нині ж це педіатричний центр. Там мінятимуть вікна. Роботи замовили у ТОВ «Оконіка» за 188 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Оголошення оприлюднили 20 грудня. Роботи мають завершити до кінця 2024 року. Заміна вікон входить до комплексу заходів з енергозбереження.

За даними Clarity Project, ТОВ «Оконіка», зареєстрована у 2010 році в Кіровоградській області. Засновниками вказані Андрій Щербак та Алла Шипілова з Донецької області. Всього «Оконіка» має 147 підписаних договорів на понад 220 млн гривень.

Найкоштовніший контракт ТОВ має з департаментом будівництва, містобудування та архітектури Полтавської обласної військової адміністрації — 194,5 млн гривень. Він стосується реконструкції будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру у 2019 році. Попри перемогу на торгах фірма так і не забрала тендер через невідповідність вимогам тендерній документації.

Нагадаємо, у Кременчуцькому перинатальному центрі планують будувати підйомник та навіс  вхідної групи будівлі лікувального корпусу. 

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Автор: Телеграф
Теги: дитяча лікарня
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