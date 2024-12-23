Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура

Вогонь віри та миру: до Кременчука привезли Вифлеємський вогонь

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 209

 

У Кременчуцькій райвійськадміністрації діти-пластуни передали Вифлеємський вогонь миру військовослужбовцям

Сьогодні, 23 грудня, до Кременчука  діти-пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру — символ злагоди, любові та порозуміння. Це щорічна акція, яка є нагадуванням про важливість єдності й добра у складні часи.

 

Урочиста передача вогню відбулася у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації за участі пластунів Кременчука, очільника КРВА Олександра Аленіна і працівників структури, а також представників військових частин.

 

Про традицію передачі вогню розповіда Яна Пашогорова, голова станичної пластової старшини Кременчука. Дівчина розповіла, що організація «Пласт», або ж українські скаути, була заснована у 1911 році. А традиція передачі вогню з Вифлеєму була заснована у часи Холодної війни.

— Напередодні Різдва цей вогонь шириться із Відня, Австрії. Це такий вогник, який горить увесь час. І потім скаути усього світу, зокрема й пластуни, розповсюджують цей вогонь скрізь і передають таким чином мир, добро і благополуччя.

 

До Кременчука Вифлеємський вогонь прибув із Полтави, куди його залізницею привезли із Києва. До столиці пластуни привезли вогонь із Відня.

— І сьогодні ми б хотіли передати цей вогонь вам, як представникам різних військових частин. Нехай цей вогник палає і у вас, аби ви і ваша родина могли теж відчути ці добро й тепло. Зараз цей вогник палає вже майже по всій Україні, і вже він в дорозі до наших військових, які знаходяться безпосередньо на фронті, — продовжує Яна.

 

Пластунка додає: навіть якщо вогонь через певний час згасне — це нестрашно. Головне, щоб свічка погоріла хоча б кілька хвилин, адже вона навіть за цей короткий час встигне насититися святістю із Вифлеєму.

Кожен скаут передав запалений вогник військовослужбовцям, аби ті розповсюдили його далі серед побратимів.

 

Олександр Аленін подякував дітям за таку акцію.

— Дякуємо вам за цей вогонь миру. Це вогонь віри, вогонь, який пройшов тисячу кілометрів і сьогодні його отримали наші військові, аби він їх оберігав і наближав нашу перемогу.

Також слово взяв і один із військових капеланів. Він також подякував пластунам за Вифлеємський вогонь, привітав із прийдешнім Різдвом, а також подарував їм ікони.

 

— Це нові ікони, які видає Служба військового управління, військове духовенство. Це ікони православної Богородиці, яка своїм покровом оберігала як козаків у минулому, так і наших бійців у теперішні часи. На цих іконах є українська автентична сучасна молитва нашою співучою рідною полтавською мовою, а також автентичне різдвяне привітання.

 

Капелани подарували усім пластунам ікони та благословили їх і надалі на добрі справи.

Після урочистої частини пластунка Яна поділилася із журналістами своїми відчуттями від такої акції — передачі Вифлеємського вогню.

— Це неймовірне відчуття єднання. З одного боку ніби й не віриться, що цей вогник прибув до Кременчука із самого Відня. Цікаво також уявляти, де цей вогонь зараз може перебувати, адже його рознесли по всьому світу.

Найближчими днями Вифлеємський вогонь передадуть до міськради, соборів та інших установ.

Завершився захід спільним фото пластунів із військовими, а також хвилиною мовчання в пам'ять про усіх загиблих на війні українців.

Фото: Яна Гудзь
0
Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчуцька РВА скаути пластуни Вифлеємський вогонь
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх