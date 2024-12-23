Вогонь віри та миру: до Кременчука привезли Вифлеємський вогонь

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 209

Сьогодні, 23 грудня, до Кременчука діти-пластуни привезли Вифлеємський вогонь миру — символ злагоди, любові та порозуміння. Це щорічна акція, яка є нагадуванням про важливість єдності й добра у складні часи.

Урочиста передача вогню відбулася у стінах Кременчуцької райвійськадміністрації за участі пластунів Кременчука, очільника КРВА Олександра Аленіна і працівників структури, а також представників військових частин.

Про традицію передачі вогню розповіда Яна Пашогорова, голова станичної пластової старшини Кременчука. Дівчина розповіла, що організація «Пласт», або ж українські скаути, була заснована у 1911 році. А традиція передачі вогню з Вифлеєму була заснована у часи Холодної війни.

— Напередодні Різдва цей вогонь шириться із Відня, Австрії. Це такий вогник, який горить увесь час. І потім скаути усього світу, зокрема й пластуни, розповсюджують цей вогонь скрізь і передають таким чином мир, добро і благополуччя.

До Кременчука Вифлеємський вогонь прибув із Полтави, куди його залізницею привезли із Києва. До столиці пластуни привезли вогонь із Відня.

— І сьогодні ми б хотіли передати цей вогонь вам, як представникам різних військових частин. Нехай цей вогник палає і у вас, аби ви і ваша родина могли теж відчути ці добро й тепло. Зараз цей вогник палає вже майже по всій Україні, і вже він в дорозі до наших військових, які знаходяться безпосередньо на фронті, — продовжує Яна.

Пластунка додає: навіть якщо вогонь через певний час згасне — це нестрашно. Головне, щоб свічка погоріла хоча б кілька хвилин, адже вона навіть за цей короткий час встигне насититися святістю із Вифлеєму.

Кожен скаут передав запалений вогник військовослужбовцям, аби ті розповсюдили його далі серед побратимів.

Олександр Аленін подякував дітям за таку акцію.

— Дякуємо вам за цей вогонь миру. Це вогонь віри, вогонь, який пройшов тисячу кілометрів і сьогодні його отримали наші військові, аби він їх оберігав і наближав нашу перемогу.

Також слово взяв і один із військових капеланів. Він також подякував пластунам за Вифлеємський вогонь, привітав із прийдешнім Різдвом, а також подарував їм ікони.

— Це нові ікони, які видає Служба військового управління, військове духовенство. Це ікони православної Богородиці, яка своїм покровом оберігала як козаків у минулому, так і наших бійців у теперішні часи. На цих іконах є українська автентична сучасна молитва нашою співучою рідною полтавською мовою, а також автентичне різдвяне привітання.

Капелани подарували усім пластунам ікони та благословили їх і надалі на добрі справи.

Після урочистої частини пластунка Яна поділилася із журналістами своїми відчуттями від такої акції — передачі Вифлеємського вогню.

— Це неймовірне відчуття єднання. З одного боку ніби й не віриться, що цей вогник прибув до Кременчука із самого Відня. Цікаво також уявляти, де цей вогонь зараз може перебувати, адже його рознесли по всьому світу.

Найближчими днями Вифлеємський вогонь передадуть до міськради, соборів та інших установ.

Завершився захід спільним фото пластунів із військовими, а також хвилиною мовчання в пам'ять про усіх загиблих на війні українців.