У Глобиному вбили чоловіка: поліція затримала підозрюваного

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Виявилося, що потерпілого вбили під час конфлікту зі знайомим, що виник після спільного дозвілля

У Глобиному під час конфлікту вбили 50-річного чоловіка. Правоохоронці підозрюють його 30-річного знайомого, чоловіка вже затримали. Про це повідомили у поліції Полтавщини 23 грудня.

Інцидент стався 22 грудня. О 8.00 поліція отримала повідомлення про виявлення на території приватного домогосподарства тіла чоловіка. Правоохоронці вилучили речові докази та встановили обставини трагедії. Виявилося, що потерпілого вбили під час конфлікту зі знайомим, що виник після спільного дозвілля.

У причетності до умисного вбивства слідчі поліції підозрюють знайомого загиблого, з яким у нього відбувся конфлікт. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нині вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Як зазначили у поліції, умисне вбивство карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.