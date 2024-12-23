За тиждень у Кременчуці народилось 27 немовлят — міськрада

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 106

У Кременчуці минулого тижня народилось більше хлопчиків, аніж дівчаток

З 16 по 22 грудня у Кременчуці народилося 27 немовлят: 19 хлопчиків та 8 дівчаток. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У Кременчуцькому перинатальному центрі ІІ рівня народилося 23 дитини — 18 хлопчиків і 5 дівчаток. У пологому відділенні КНМП «Кременчуцька міська лікарня «Правобережна» — 4 малюки (1 хлопчик та 3 дівчинки).

Нагадаємо, цьогоріч у Кременчуці першим на світ з'явився хлопчик.