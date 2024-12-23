Трьом студентам КрНУ, які мають статус УБД, відшкодують вартість навчання

Троє студентів Кременчуцького національного університету, які мають статус учасника бойових дій, отримають відшкодування вартості навчання від міста. Про це стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету.
Двоє з них мають заочну форму навчання, один — очну.
Додамо, що тим здобувачам освіти, які мають право на відшкодування, необхідно подати заяву до управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Це можна зробити особисто або через законного представника.
Громадяни повинні мати повну загальну середню освіту або освітній рівень «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», або продовжувати здобуття вищої освіти. Крім того, вони мають бути зареєстровані в Кременчуцькій громаді.
Нагадаємо, кожен учасник бойових дій має право здобути безоплатну освіту за допомогою ваучера на навчання. Ваучер дає можливість навчатися за 124 професіями або спеціальностями. Сума ваучера становить 30 200 грн. Проте, якщо вартість навчання дорожче, то різницю можна доплатити самостійно.
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