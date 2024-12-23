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Трьом студентам КрНУ, які мають статус УБД, відшкодують вартість навчання

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 104

Двоє з них мають заочну форму навчання, один — очну

Троє студентів Кременчуцького національного університету, які мають статус учасника бойових дій, отримають відшкодування вартості навчання від міста. Про це стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету. 

Двоє з них мають заочну форму навчання, один — очну. 

Додамо, що тим здобувачам освіти, які мають право на відшкодування, необхідно подати заяву до управління по роботі зі зверненнями громадян виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Це можна зробити особисто або через законного представника.

Хто має право на відшкодування:

  • Учасники бойових дій
  • Особи з інвалідністю внаслідок війни, які:
  • Брали участь в антитерористичній операції (АТО) або забезпеченні її проведення.
  • Перебували в районах АТО у період її проведення.
  • Особи, які брали участь у заходах із забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф на території Донецької та Луганської областей.
  • Учасники-добровольці, які брали участь в АТО (статус встановлено Комісією Полтавської обласною державною (військовою) адміністрацією).
  • Постраждалі учасники Революції Гідності.

Громадяни повинні мати повну загальну середню освіту або освітній рівень «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», або продовжувати здобуття вищої освіти. Крім того, вони мають бути зареєстровані в Кременчуцькій громаді.

Нагадаємо, кожен учасник бойових дій має право здобути безоплатну освіту за допомогою ваучера на навчання. Ваучер дає можливість навчатися за 124 професіями або спеціальностями. Сума ваучера становить 30 200 грн. Проте, якщо вартість навчання дорожче, то різницю можна доплатити самостійно.

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Автор: Телеграф Джерело фото: armyinform.com.ua
Теги: студенти УБД
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