На заході експонуватимуться роботи юної кременчужанки Наталії Майоршиної — малюнки на дерев’яних спилах. Зібрані кошти майстриня передасть на потреби військових
Кременчужан та гостей міста запрошують завтра, 24 грудня, до Кременчуцької дитячої бібліотеки імені Всеволода Нестайка на благодійну виставку-ярмарок «Кольори настрою». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори заходу.
Експонуватимуться у бібліотеці роботи юної кременчужанки Наталії Майоршиної — малюнки на дерев’яних спилах.
Вироби можна буде придбати у авторки під час заходу. Усі отримані кошти Наталія передасть на потреби військових.
Усіх охочих поринути у мистецьку атмосферу та свій внесок у перемогу України запрошують завтра, 24 грудня, о 15.00 до дитячої бібліотеки за адресою вул. Соборна, 12/16.
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