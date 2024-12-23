Кременчужан кличуть до бібліотеки на благодійну виставку-ярмарок «Кольори настрою» (афіша)

Сьогодні, 13:02 Переглядів: 0

На заході експонуватимуться роботи юної кременчужанки Наталії Майоршиної — малюнки на дерев’яних спилах. Зібрані кошти майстриня передасть на потреби військових

Кременчужан та гостей міста запрошують завтра, 24 грудня, до Кременчуцької дитячої бібліотеки імені Всеволода Нестайка на благодійну виставку-ярмарок «Кольори настрою». Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомили організатори заходу.

Експонуватимуться у бібліотеці роботи юної кременчужанки Наталії Майоршиної — малюнки на дерев’яних спилах.

Вироби можна буде придбати у авторки під час заходу. Усі отримані кошти Наталія передасть на потреби військових.

Усіх охочих поринути у мистецьку атмосферу та свій внесок у перемогу України запрошують завтра, 24 грудня, о 15.00 до дитячої бібліотеки за адресою вул. Соборна, 12/16.