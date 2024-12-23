Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті з кіокушинкай карате

Сьогодні, 14:08 Переглядів: 154

У здобутку кременчужан — «золото», «срібло» і «бронза»

22 грудня вихованці спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли призові місця на чемпіонаті спортивного клубу «Кодо-кан» з кіокушинкай карате для хлопців і дівчат 2006-2021р.н. Кременчуцькі спортсмени взяли 4 медалі різного ґатунку. Про це повідомили на facebook-сторінці ліцею.

Хто саме і яке місце взяли спортсмени:

І місце — Ілона Гелуненко.

ІІ місце — Поліна Аверьянова і Кирило Журавльов.

ІІІ місце — Даша Кравченко.

До змагань спортсменів готував тренер Олександр Ложченко.

Нагадаємо, кременчуцька спортсменка — чемпіонка Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств.