Кременчуцькі спортсмени стали призерами на чемпіонаті з кіокушинкай карате

22 грудня вихованці спортивного ліцею ім. Піддубного вибороли призові місця на чемпіонаті спортивного клубу «Кодо-кан» з кіокушинкай карате для хлопців і дівчат 2006-2021р.н. Кременчуцькі спортсмени взяли 4 медалі різного ґатунку. Про це повідомили на facebook-сторінці ліцею.
Хто саме і яке місце взяли спортсмени:
До змагань спортсменів готував тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, кременчуцька спортсменка — чемпіонка Всеукраїнських змагань з легкоатлетичних багатоборств.
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