Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Воїни світла, Війна

Справжній десантник і штурмовик, який нічого не боявся: у Кременчуці попрощалися із Дмитром «Кіндером» Кучерявим

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 2 709 Коментарів: 1

 

Дмитра знайомі згадують як сміливого бійця, який завжди боровся за правду, завжди йшов першим і підтримував своїх побратимів. А в цивільному житті захоплювався автомототранспортом та був учасником спільноти «Кремінь Ультрас»

Сьогодні, 23 грудня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Дмитра «Кіндера» Кучерявого. Народився Дмитро 30 червня 1995 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 1, далі освіту здобував у профтехучилищі № 22.

 

Востаннє зустрітися та попрощатися з Дмитром зібралося дуже багато людей — хол Міського палацу культури був заповнений рідними друзями, знайомими та побратимами. Усі прийшли віддати останню шану захисникові, який віддав найцінніше — життя — за мир та спокій рідного міста.

Це був справжній герой і справжній друг, розповідає нам Ігор, військовий та товариш загиблого.

 

— Йому 29 років, 5 із яких він віддав війні. Був на усіх найгарячіших точках. Не боявся, не ховався і завжди скрізь був першим. 

Ігор та Дмитро служили у різних бригадах, але попри це завжди були поруч. 

— Коли мені була потрібна допомога, він завжди «летів», завжди виручав. Приїжджав до мене туди, куди не приїжджають навіть броньовики. І він тепер буде зі мною завжди, до останнього подиху…

Коли Ігор дізнався про загибель товариша, він зробив у пам’ять про нього татуювання — зображення Дмитра і його позивний.

 

Війна звела Дмитра і з кременчуцьким волонтером Олександром Жуковим. Чоловік ледь стримує сльози. Каже: про «Кіндера» можна говорити дуже багато. Але зараз — важко.

— Це була сильна людина, із справжнім серцем. Він був серед тих, які завжди йдуть першими і відстоюють правду у житті. Колись привезли їм на Донеччину допомогу, а він нас на машині своїй зустрів, обігнав усіх, став у колону першим. А потім як зупинилися, вийшов з машини і такий радий іде до мене, каже «Саня, це що, я перший у колоні їхав? Я був першим?». А тепер от сьогодні він знову буде у колоні першим…

 

Олександр додає: у товариша завжди на обличчі була посмішка. Де б що не сталося, на яких би напрямках не воював — завжди усміхнений, завжди на позитиві. І завжди з музикою в машині.

— Знаю, що у нього у цивільному житті машина лишилася, «запорожець». Він хотів його відтюнінгувати, відреставрувати. Дуже любив цю машину і дуже нею пишався.

Військовослужбовець «Андрюха» познайомився із Дмитром ще до повномасштабного вторгнення. 

 

— Це була дуже велика, дуже добра людина, яка віддала життя за нашу країну. Я був організатором спортивних змагань, і Дмитро завжди до нас приїжджав. Та й взагалі був дуже позитивною людиною — захоплювався автомототранспортом.

«Андрюха» каже: служили вони із Дмитром у різних бригадах, проте частенько пересікалися.

 

— Мене завжди дивувало, як в одній людині може поєднуватися стільки сміливості, хоробрості і доброти. Це справжній десантник, справжній штурмовик. Він ніколи нічого не боявся, завжди йшов на будь-які завдання, завжди готовий до бою. У ньому було дуже багато сміливості, патріотизму та відповідальності.

Була у житті Дмитра іще одна сторінка у житті — фанатська. Активний уболівальник на футбольних та хокейних матчах, згодом він став учасником об'єднання «Кремінь Ультрас». Спогадами про це поділився товариш Дмитра, Олександр.

 

— Ми з ним разом відвідали багато матчів — і футбольної команди «Кремінь», і хокейного клубу «Кременчук». Завжди був на позитиві, за будь-який кіпіш, ніколи не залишався осторонь. Дуже чуйний і класний чувак. Надзвичайно шкода, що його уже з нами немає. Але в наших серцях, у пам’яті «Кремінь Ультрас» він залишиться назавжди.

 

Військовий шлях Дмитро розпочав у 2019 році — пішов на військову службу за контрактом, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— Служив механіком, радіотелефоністом радіостанції взводу зв’язку десантно-штурмового батальйону. Загинув 17 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Мартинівка на Курщині. Світла пам’ять нашому воїну-захиснику! - додає Любов Телятник.

У Дмитра лишилися батьки та дружина. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра Кучерявого на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна.


10
Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання загиблий
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

117
OLDTROLL:
Сьогодні, 16:07

Будьте прокляті всі оркосвині разом із своїми міньйонами!


3 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх