Справжній десантник і штурмовик, який нічого не боявся: у Кременчуці попрощалися із Дмитром «Кіндером» Кучерявим

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 2 709 Коментарів: 1

Дмитра знайомі згадують як сміливого бійця, який завжди боровся за правду, завжди йшов першим і підтримував своїх побратимів. А в цивільному житті захоплювався автомототранспортом та був учасником спільноти «Кремінь Ультрас»

Сьогодні, 23 грудня, у Кременчуці в останню путь провели полеглого у бою за Україну захисника Дмитра «Кіндера» Кучерявого. Народився Дмитро 30 червня 1995 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 1, далі освіту здобував у профтехучилищі № 22.

Востаннє зустрітися та попрощатися з Дмитром зібралося дуже багато людей — хол Міського палацу культури був заповнений рідними друзями, знайомими та побратимами. Усі прийшли віддати останню шану захисникові, який віддав найцінніше — життя — за мир та спокій рідного міста.

Це був справжній герой і справжній друг, розповідає нам Ігор, військовий та товариш загиблого.

— Йому 29 років, 5 із яких він віддав війні. Був на усіх найгарячіших точках. Не боявся, не ховався і завжди скрізь був першим.

Ігор та Дмитро служили у різних бригадах, але попри це завжди були поруч.

— Коли мені була потрібна допомога, він завжди «летів», завжди виручав. Приїжджав до мене туди, куди не приїжджають навіть броньовики. І він тепер буде зі мною завжди, до останнього подиху…

Коли Ігор дізнався про загибель товариша, він зробив у пам’ять про нього татуювання — зображення Дмитра і його позивний.

Війна звела Дмитра і з кременчуцьким волонтером Олександром Жуковим. Чоловік ледь стримує сльози. Каже: про «Кіндера» можна говорити дуже багато. Але зараз — важко.

— Це була сильна людина, із справжнім серцем. Він був серед тих, які завжди йдуть першими і відстоюють правду у житті. Колись привезли їм на Донеччину допомогу, а він нас на машині своїй зустрів, обігнав усіх, став у колону першим. А потім як зупинилися, вийшов з машини і такий радий іде до мене, каже «Саня, це що, я перший у колоні їхав? Я був першим?». А тепер от сьогодні він знову буде у колоні першим…

Олександр додає: у товариша завжди на обличчі була посмішка. Де б що не сталося, на яких би напрямках не воював — завжди усміхнений, завжди на позитиві. І завжди з музикою в машині.

— Знаю, що у нього у цивільному житті машина лишилася, «запорожець». Він хотів його відтюнінгувати, відреставрувати. Дуже любив цю машину і дуже нею пишався.

Військовослужбовець «Андрюха» познайомився із Дмитром ще до повномасштабного вторгнення.

— Це була дуже велика, дуже добра людина, яка віддала життя за нашу країну. Я був організатором спортивних змагань, і Дмитро завжди до нас приїжджав. Та й взагалі був дуже позитивною людиною — захоплювався автомототранспортом.

«Андрюха» каже: служили вони із Дмитром у різних бригадах, проте частенько пересікалися.

— Мене завжди дивувало, як в одній людині може поєднуватися стільки сміливості, хоробрості і доброти. Це справжній десантник, справжній штурмовик. Він ніколи нічого не боявся, завжди йшов на будь-які завдання, завжди готовий до бою. У ньому було дуже багато сміливості, патріотизму та відповідальності.

Була у житті Дмитра іще одна сторінка у житті — фанатська. Активний уболівальник на футбольних та хокейних матчах, згодом він став учасником об'єднання «Кремінь Ультрас». Спогадами про це поділився товариш Дмитра, Олександр.

— Ми з ним разом відвідали багато матчів — і футбольної команди «Кремінь», і хокейного клубу «Кременчук». Завжди був на позитиві, за будь-який кіпіш, ніколи не залишався осторонь. Дуже чуйний і класний чувак. Надзвичайно шкода, що його уже з нами немає. Але в наших серцях, у пам’яті «Кремінь Ультрас» він залишиться назавжди.

Військовий шлях Дмитро розпочав у 2019 році — пішов на військову службу за контрактом, розповідає військовослужбовиця Любов Телятник.

— Служив механіком, радіотелефоністом радіостанції взводу зв’язку десантно-штурмового батальйону. Загинув 17 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Мартинівка на Курщині. Світла пам’ять нашому воїну-захиснику! - додає Любов Телятник.

У Дмитра лишилися батьки та дружина. Після прощання панахиду за загиблим воїном відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали Дмитра Кучерявого на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші загиблі воїни.



























Фото: Яна Гудзь