«Перед зануренням — ніякого алкоголю!» — моржувальниця Леся Петраш дала поради тим, хто вперше збирається окунатися в крижану воду

Леся Петраш моржувальниця зі стажем — зимовими купаннями займається з 2020 року. Каже, кожне занурення — це емоційний сплеск, яскраві відчуття, неперевершені враження. Жінка дала поради тим, хто вирішив вперше спробувати взимку поплавати у річці.
Моржування, звісно, має велику перевагу. Холод активізує захисні механізми й сприяє зміцненню імунітету. Контрастна температура стимулює роботу судин. Регулярні занурення підвищують витривалість та зменшують стрес — допомагають звільнити голову від негативних думок. Моржування стимулює вироблення гормонів радості.
Пані Леся каже, що вперше пробувати занурюватися цікавіше в компанії однодумців, й запрошує доєднатися до спільноти «Ранні пташки», які регулярно займаються моржуванням.
Також нагадує, що треба серйозно підходити до вибору місця. Вода має бути чистою, а вхід — зручним та безпечним. Перед зануренням обов’язково розігрітися — легкі фізичні вправи не дозволять переохолодження.
На власному досвіді жінка каже, що ніяк не готувалася до першого разу, просто відчула, що тіло потребує холодної води.
— Я не обливалася холодною водою пів року, я нічого взагалі не робила. Прийшло відчуття того, що я хочу в холодну воду. Моє тіло потребує цього, тому я зв’язалася з моржами Кременчука, вони мене посвятили. В грудні я перший раз зайшла в воду без всілякої підготовки. Так, було страшно, але й кайфово, і я задоволена, що я це зробила. Тому, правильно це чи неправильно, кожен обирає сам. Можна пів року готуватися, але так і не зайти в воду холодну, а можна зробити так, як я.
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