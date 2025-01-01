«Перед зануренням — ніякого алкоголю!» — моржувальниця Леся Петраш дала поради тим, хто вперше збирається окунатися в крижану воду

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 3

Леся Петраш моржувальниця зі стажем — зимовими купаннями займається з 2020 року. Каже, кожне занурення — це емоційний сплеск, яскраві відчуття, неперевершені враження. Жінка дала поради тим, хто вирішив вперше спробувати взимку поплавати у річці.

— По-перше, це психологічний настрой, а по-друге, звичайно, ніякого алкоголю перед зануренням. Треба добре розуміти й відчувати своє тіло, бо це дуже серйозні речі. Коли люди стрибають після алкоголю в холодну воду, вони дуже ризикують власним здоров’ям. Для занурення треба підготуватися. Бажано не вживати важку їжу, слідкувати за станом здоров’я та самовідчуття.

Моржування, звісно, має велику перевагу. Холод активізує захисні механізми й сприяє зміцненню імунітету. Контрастна температура стимулює роботу судин. Регулярні занурення підвищують витривалість та зменшують стрес — допомагають звільнити голову від негативних думок. Моржування стимулює вироблення гормонів радості.

Пані Леся каже, що вперше пробувати занурюватися цікавіше в компанії однодумців, й запрошує доєднатися до спільноти «Ранні пташки», які регулярно займаються моржуванням.

Також нагадує, що треба серйозно підходити до вибору місця. Вода має бути чистою, а вхід — зручним та безпечним. Перед зануренням обов’язково розігрітися — легкі фізичні вправи не дозволять переохолодження.

— Не затримуйтесь у воді. Для початківців достатньо 10–30 секунд. Одягайтесь тепло після виходу. Одразу вдягніть сухий одяг і випийте гарячий чай.

На власному досвіді жінка каже, що ніяк не готувалася до першого разу, просто відчула, що тіло потребує холодної води.