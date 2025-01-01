Кременчужанка повідомила до поліції про зґвалтування: виклик виявився хибним

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Учора, 31 грудня, мешканка Кременчука викликала правоохоронців за фактом зґвалтування: дзвінок виявився хибним. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.

Відомо, що подія сталася на проспекті Свободи. Екіпаж патрульних виїхав на місце, аби встановити усі обставини події і надати потерпілій допомогу. Проте згодом з’ясувалося, що заявниця умисна надала неправдиву інформацію про злочин, якого насправді не було.

За неправдивий виклик патрульні винесли на жінку постанову за ст. 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб).

У патрульній поліції зазначають: хибі виклики не лише відволікають ресурси поліції від реальних викликів, але й є адміністративним правопорушенням.

Нагадаємо, у вересні кременчужанка у стані алкогольного сп'яніння повідомила до поліції, що її побили. Проте виклик виявився хибним.