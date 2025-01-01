Де у Кременчуці 2 січня планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 17:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У четвер, 2 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
З 8.00 до 17.00
- пр. Ополченський, 6-14
- просп. Лесі Українки, 115-121
- пров. Братів Майбородів, 2-5
- пров. Василя Барки, 9-24
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13
- пров. Герцена, 3-9Б
- пров. Гостомельський, 2-24
- пров. Дружби, 19-25
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- пров. Правобережний, 1А-20
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
- пров. Транспортний, 1-28
- пров. Чорнобаївський, 40А-60Б
- пров. Шкільний, 18/5
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Академіка Маслова, 1А-10
- вул. Василя Сухомлинського, 3-15
- вул. Віри Холодної, 33-62
- вул. Володимира Івасюка, 103-122
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Гайдамацька, 80
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
- вул. Кавалерійська, 1/56-11А
- вул. Козацька, 19-46
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Новосхідна, 14/26-36
- вул. Олександріївська, 28-89
- вул. Перемоги, 12
- вул. Правобережна, 47, 47А
- вул. Республіканська, 80-82
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
- вул. Світанкова, 19-29
- вул. Східна, 2/3-14/22, 13/24-38
- вул. Університетська, 19, 19А
- вул. Чорних Запорожців, 12-20
- вул. Шкільна, 1-11/9, 15Б
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське.
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