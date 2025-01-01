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Де у Кременчуці 2 січня планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 204

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У четвер, 2 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • с. Потоки.

З 8.00 до 17.00

  • пр. Ополченський, 6-14
  • просп. Лесі Українки, 115-121
  • пров. Братів Майбородів, 2-5
  • пров. Василя Барки, 9-24
  • пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13
  • пров. Герцена, 3-9Б
  • пров. Гостомельський, 2-24
  • пров. Дружби, 19-25
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • пров. Правобережний, 1А-20
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17
  • пров. Транспортний, 1-28
  • пров. Чорнобаївський, 40А-60Б
  • пров. Шкільний, 18/5
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Академіка Маслова, 1А-10
  • вул. Василя Сухомлинського, 3-15
  • вул. Віри Холодної, 33-62
  • вул. Володимира Івасюка, 103-122
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Гайдамацька, 80
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73
  • вул. Кавалерійська, 1/56-11А
  • вул. Козацька, 19-46
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Новосхідна, 14/26-36
  • вул. Олександріївська, 28-89
  • вул. Перемоги, 12
  • вул. Правобережна, 47, 47А
  • вул. Республіканська, 80-82
  • вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21
  • вул. Світанкова, 19-29
  • вул. Східна, 2/3-14/22, 13/24-38
  • вул. Університетська, 19, 19А
  • вул. Чорних Запорожців, 12-20
  • вул. Шкільна, 1-11/9, 15Б
  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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