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У 2025 році деяким категоріям громадян призначати та виплачувати пільги будуть з урахуванням сукупного доходу сім’ї

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 2

 

Громадяни з цих категорій, яким пільги було призначено до 1 січня 2025 року, будуть їх отримувати до кінця опалювального сезону

З початку 2025 року набула чинності урядова постанова № 1553 від 31 грудня 2024 року, яка внесла зміни до постанови Кабміну від 4 червня 2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї».

Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОВА з посиланням на Головне управління ПФУ в Полтавській області.

Відповідно до ухвалених змін доповнено перелік осіб, яким у 2025 році пільги з оплати житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива будуть надаватися з урахуванням сукупного доходу сім'ї. Пільги надаватимуться, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (4240 грн).

У 2025 році до одержувачів пільг, яким вони призначаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї додаються такі категорії: 

  • реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;
  • особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорій 1 та 2; 
  • дружини (чоловіки), опікуни дітей померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою; 
  • дружини (чоловіки), якщо не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
  • звільнені з військової служби особи, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби; 
  • батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
  • ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації; 
  • вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • колишні неповнолітні в’язні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків; 
  • колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
  • депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю.

Отже, для осіб, які звернуться за призначенням пільги, зазначені зміни застосовуються з 1 січня 2025 року. Ті пільговики, кому пільги було призначено до 1 січня, будуть їх отримувати до кінця опалювального сезону 2024-2025 років, тобто по 30 квітня 2025 року.

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Нагадаємо, з 2023 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються виключно у безготівковій, грошовій формі — ПФУ перераховує кошти на банківську картку. З жовтня 2022 року пільги та субсидії в Україні виплачує Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту, як це було раніше.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пільги ПФУ Кабмін постанова пільговики
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