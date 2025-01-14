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Кременчук, Культура

Кременчуцькі танцюристи — володарі гран-прі на міжнародному фестивалі

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 245

 

Найкращі учасники колективу отримали безкоштовні путівки на участь у фестивалі в Буковелі та Болгарії

Вихованці народного ансамблю естрадно-спортивного танцю «Кураж» Кременчуцького комунального закладу культури «Міський центр культури та дозвілля» завоювали найвищу нагороду — Супер-гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Dance Ukrainian Games», що проходив на базі табору «Tvorchi Camp» у Карпатах. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли батьки учасників колективу.

 

Суперниками танцюристів стали колективи із Києва, Харкова, Бучі та інших міст України. Проте «Кураж» вкотре показав свою майстерність, тож із фестивалю повернувся із найвищими нагородами. Учасники вибороли:

  • супер-гран-прі за сольний виступ;
  • гран-прі за колективний номер «Джаз, тільки джаз»;
  • перші місця за інші сольні та колективні номери.

Також двоє танцюристів колективу отримали безкоштовні путівки на участь у наступних фестивалях, що відбудуться у Буковелі та в Болгарії влітку цього року.

 

Окрім безпосередньої участі у фестивалі, організатори також організували для дітей і цікаву програму: танцюристи взяли участь у майстер-класах і танцювальних батлах, обмінювалися досвідом з іншими учасниками, піднімалися в гори. 

 

Також кременчуцьким танцюристам подарували знижку на наступні поїздки до табору та участь у фестивалі цього літа. Вручили його тренерці колективу Наталії Федоренко.

Нагадаємо, у червні минулого року кременчуцький колектив «Кураж» завоював Мега-гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Victory Game» за спортивно-танцювальний номер «Козаки».

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Автор: Яна Гудзь
Теги: танці колектив Кураж Міський центр культури і дозвілля міжнародний фестиваль
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