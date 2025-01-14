У Полтаві викрили незаконну торгівлю електронними сигаретами: одного зловмисника вже засудили, інший — чекає на суд

Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо двох полтавців, які займалися незаконною торгівлею електронними сигаретами та рідинами до них.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі про незаконний обіг електронних сигарет.
Встановлено, що:
Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, правоохоронці припинили діяльність полтавців у листопаді 2024 року. Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць товару в одного фігуранта і понад 900 — в іншого.
Одного чоловіка вже засудили: він має сплатити 85 000 грн штрафу, а незаконні товари конфіскували та знищили. Матеріали щодо іншого чоловіка передали до суду.
Дії фігурантів кваліфіковані як порушення у сфері обігу підакцизних товарів.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили сорокарічного мешканця Полтави, який організував продаж фальсифікованих тютюнових виробів.
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