У Полтаві викрили незаконну торгівлю електронними сигаретами: одного зловмисника вже засудили, інший — чекає на суд

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі про незаконний обіг електронних сигарет.

Встановлено, що:

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, правоохоронці припинили діяльність полтавців у листопаді 2024 року. Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць товару в одного фігуранта і понад 900 — в іншого.

Одного чоловіка вже засудили: він має сплатити 85 000 грн штрафу, а незаконні товари конфіскували та знищили. Матеріали щодо іншого чоловіка передали до суду.

Дії фігурантів кваліфіковані як порушення у сфері обігу підакцизних товарів.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили сорокарічного мешканця Полтави, який організував продаж фальсифікованих тютюнових виробів.