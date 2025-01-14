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У Полтаві викрили незаконну торгівлю електронними сигаретами: одного зловмисника вже засудили, інший — чекає на суд

Сьогодні, 14:13 Переглядів: 125

 Детективи Бюро економічної безпеки завершили розслідування щодо двох полтавців, які займалися незаконною торгівлею електронними сигаретами та рідинами до них.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі про незаконний обіг електронних сигарет.

Встановлено, що:

  • 28-річний житель Полтави через Інтернет закуповував електронні сигарети та рідини до них без спеціальних дозвільних документів. Товар зберігався у гаражі, а зловмисник планував продавати його на території області.
  • Під час обшуків вилучено майже 1 000 електронних сигарет та рідин.

Як повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини, правоохоронці припинили діяльність полтавців у листопаді 2024 року. Під час обшуків вилучили понад 400 одиниць товару в одного фігуранта і понад 900 — в іншого.

Одного чоловіка вже засудили: він має сплатити 85 000 грн штрафу, а незаконні товари конфіскували та знищили. Матеріали щодо іншого чоловіка передали до суду.

Дії фігурантів кваліфіковані як порушення у сфері обігу підакцизних товарів.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили сорокарічного мешканця Полтави, який організував продаж фальсифікованих тютюнових виробів.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: БЕБ прокуратура Полтавщини
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