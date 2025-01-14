За порушення правил військового обліку адмінзатримання може тривати до 3-х годин, а за спротив — до 3-х діб

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Поліціянти та військовослужбовці територіальних центрів комплектування мають законодавче право розшукувати осіб, які ухиляються від військового обліку, затримувати їх та доставляти до ТЦК

Адміністративне затримання громадян за порушення правил військового обліку може тривати до 3-х, а у випадках непокори та спротиву — до 3-х діб. Про це під час пресконференції заявила заступниця начальника Районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Києві майор Лариса Козак, повідомляє «Судово-юридична газета»

За її словами, поліціянти та військовослужбовці територіальних центрів комплектування мають законодавче право розшукувати осіб, які ухиляються від військового обліку, затримувати їх та доставляти до ТЦК.

Коментуючи відео із затриманнями військовозобов’язаних, Лариса Козак зазначила, що такі дії стосуються громадян, які ігнорували виклики до ТЦК. У разі добровільної згоди їх доставляли для оновлення даних. Якщо ж особа чинила «злісну непокору», правоохоронці складали адміністративний протокол та застосовували затримання на строк до 3-х годин.

— Якщо громадянин чинить непокору з застосуванням фізичного впливу, термін такого затримання може тривати три доби. Якщо ми говоримо про ті ролики, коли люди, як здається громадськості, насильно поміщаються у транспортні засоби, то якщо розбирати повною картиною — це була непокора, адміністративний протокол про затримання, — пояснила вона.

Лариса Козак підкреслила, що такі заходи спрямовані не стільки на мобілізацію, скільки на усунення порушень, пов’язаних із військовим обліком. За її словами, затримання і штрафи — це інструмент для забезпечення порядку, а не примусова мобілізація.

Крім того, вона зазначила, що поліція має право без співробітників ТЦК проводити оповіщення військовозобов’язаних, але не може їх мобілізувати. А військові ТЦК не наділені правоохоронними функціями, й тому не можуть самостійно займатися розшуком військовозобов’язаних та їх затриманням.

За словами Лариси Козак, в ТЦК у мобілізованих не можуть забирати мобільні телефони, але можуть обмежити зони їх використання.

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