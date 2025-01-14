«Били й росіян, і кадиріців, і корейців»: у Кременчуці в останню путь провели загиблого захисника Володимира Хижняка

Близькі пригадують: чоловік у цивільному житті готував дуже смачно, та й під час служби теж міг нагодувати усіх побратимів
Сьогодні, 14 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну захисником Володимиром Хижняком. Народився чоловік 18 червня 1969 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі №28. Тривалий час чоловік був приватним підприємцем.
Провести захисника в останню путь зібралися найрідніші — сім’я, друзі та знайомі — усі прийшли віддати останню шану Володимиру.
Спогадами про військового, зокрема і про його військовий шлях ділиться Руслан, брат загиблого.
— Він був надзвичайно життєрадісною людиною, його усі любили дуже. Перші кілька місяців служби був «на передку», активно воював. А потім, мабуть, у зв’язку із віком, його перевели на кухню шеф-поваром. У нього така рука була — міг із будь-чого щось смачне приготувати. Хлопцям дуже подобалося. Доглядав там за хлопцями молодшими, намагався зробити так, щоб у всіх усе було. Як батько був для них. Траплялося, що міг усього лиш дві-три години на добу спати, — розповідає чоловік.
Під час дзвінків додому Володимир трохи ділився із братом деталями з фронту.
Руслан займається волонтерством, тож не міг не згадати усіх інших волонтерів Кременчука, які підтримують бійців на фронті, і зокрема допомагали йому придбати автомобіль для підрозділу брата.
— Буквально місяць тому придбали й передали машину, на Володю якраз оформили. Так сталося, що до них в розташування прилетіло, побило усю техніку. А цей «мерседес» лишився цілим. То завдяки ньому багато життів врятувати змогли — він і поранених, і загиблих вивозив.
Як надзвичайно хорошу людину та гарного батька пригадує Володимира і його невістка Олена:
До лав збройних сил України Володимир Хижняк став 7 грудня 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
Військовослужбовець також зазначає: Володимир служив та загинув разом з Ігорем Дубовцевим, з яким у Кременчуці попрощалися 13 січня.
У полеглого захисника лишилися мати, брат, дружина та син. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Володимира Хижняка на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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