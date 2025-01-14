ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла: хто та коли може розраховувати на допомогу

В Україні з 29-го січня запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидія на оренду житла. Це частина президентської та урядової програми «Зимова підтримка», яка має на меті допомогти українським родинам у складні зимові місяці.
Про умови та особливості надання субсидій на оренду житла для ВПО, як розраховується її розмір та порядок оформлення можна подивитися на інфографіці Кабміну, яка розміщена на «Урядовому порталі».
Хто може претендувати на отримання субсидії:
Сума субсидії (розмір допомоги) розраховується індивідуально, залежно від:
Для отримання державної допомоги (субсидії на оренду житла) необхідно мати договір оренди. Подати заяву можна:
Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовження. Заява на отримання субсидії розглядається протягом 10 робочих днів, після чого кошти перераховуються на банківський рахунок заявника.
Переваги для орендодавців
Орендодавці також отримують вигоду, надаючи своє житло в оренду ВПО. Держава компенсує орендодавцям сплату податків із доходу від оренди:
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