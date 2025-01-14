ВПО отримуватимуть субсидію на оренду житла: хто та коли може розраховувати на допомогу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 127

Нова ініціатива стартує з 29 січня та є частиною урядової програми «Зимова підтримка»

В Україні з 29-го січня запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО) — субсидія на оренду житла. Це частина президентської та урядової програми «Зимова підтримка», яка має на меті допомогти українським родинам у складні зимові місяці.

Про умови та особливості надання субсидій на оренду житла для ВПО, як розраховується її розмір та порядок оформлення можна подивитися на інфографіці Кабміну, яка розміщена на «Урядовому порталі».

Хто може претендувати на отримання субсидії:

ВПО, які переїхали до будь-якого регіону України, що перебуває під контролем держави, і не мають на цих територіях власного житла з площею понад 13,65 кв.м на кожного члена сім’ї;

родини, чиє житло знищене або пошкоджене та стало непридатним для проживання;

родини, які витрачають на оренду житла понад 20% свого сукупного доходу;

ВПО, які не отримують допомогу на проживання та не беруть участь у програмі «Прихисток»;

родини з доходом меншим за два прожиткових мінімуми на кожну особу (до 5840 грн на особу).

Сума субсидії (розмір допомоги) розраховується індивідуально, залежно від:

сукупного доходу родини;

кількості членів сім’ї;

граничної вартості оренди житла у відповідному регіоні.

Для отримання державної допомоги (субсидії на оренду житла) необхідно мати договір оренди. Подати заяву можна:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ);

через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний застосунок ПФУ (з електронним підписом);

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Субсидія призначається на 6 місяців із можливістю продовження. Заява на отримання субсидії розглядається протягом 10 робочих днів, після чого кошти перераховуються на банківський рахунок заявника.

Переваги для орендодавців

Орендодавці також отримують вигоду, надаючи своє житло в оренду ВПО. Держава компенсує орендодавцям сплату податків із доходу від оренди: