Завтра Кременчук попрощається із захисником України Данилом Сушком

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5 січня 2025 року під час захисту України від російської агресії загинув Данило Сушко. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.

Прощання із захисником відбудеться 15 січня 2025 року:

11.00 — церемонія прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;

— церемонія прощання у Кременчуцькому міському палаці культури; 12.00 — заупокійна служба у Свято-Миколаївському соборі;

— заупокійна служба у Свято-Миколаївському соборі; 13:00 — виїзд до Свіштовського кладовища, де відбудеться прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.

Жителів міста запрошують долучитися до церемонії прощання та висловити співчуття рідним і близьким загиблого.