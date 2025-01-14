Завтра Кременчук попрощається із захисником України Данилом Сушком
Сьогодні, 12:12
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Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого
5 січня 2025 року під час захисту України від російської агресії загинув Данило Сушко. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Прощання із захисником відбудеться 15 січня 2025 року:
- 11.00 — церемонія прощання у Кременчуцькому міському палаці культури;
- 12.00 — заупокійна служба у Свято-Миколаївському соборі;
- 13:00 — виїзд до Свіштовського кладовища, де відбудеться прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць.
Жителів міста запрошують долучитися до церемонії прощання та висловити співчуття рідним і близьким загиблого.
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