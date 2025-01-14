Поліція Полтавщини розшукує безвісно зниклу Зінаїду Семенюк із Великобагачанської громади

Працівники відділення № 3 (селище Велика Багачка) Миргородського райвідділу поліції розшукують 70-річну Зінаїду Семенюк, жительку села Кротівщина Великобагачанської тергромади. По допомогу у пошуках жінки до поліції звернулися родичі зниклої 11 січня. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
Прикмети зниклої: на вигляд 70-72 років, зріст 165 см, середньої статури, сиве волосся, блакитні очі.
На момент зникнення була одягнута у куртку темного кольору, шапку зимову темного кольору, під курткою — халат синього кольору.
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