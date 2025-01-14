Ще один свідок та слідчі експерименти: у Кременчуці триває розгляд справи щодо загиблого маршрутника

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 1 036

Цього разу у залі суду був присутній і сам підозрюваний

Сьогодні, 14 січня, у стінах Крюківського районного суду відбулося чергове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки.

Цього разу слухання проходило у присутності підозрюваного О.

Розпочалося засідання із допиту свідка Тетяни П. — вона теж того дня мала їхати на Полтаву, а також працювала диспетчером на фірмі, що організовувала перевезення, загиблого водія знала особисто.

Свідок розповіла, що пам’ятала з тих подій. Каже, що усі очікували пасажира, який запізнювався. Потім він приїхав на таксі — був у військовій формі, з чого зрозуміла, що той військовий. Початку конфлікту жінка не бачила, вона сиділа в маршрутці й вийшла уже, коли почалася бійка. Свідок спочатку намагалася закликати присутніх розборонити чоловіків. Коли ж водій упав на землю, звернулася до іншого військового, який був у салоні, щоб допоміг. Далі жінка викликала швидку, а хтось із присутніх — поліцію.

Відповіла Тетяна П. і на уточнюючі питання від прокурора, потерпілого та сторони захисту:

початку бійки та її деталей не бачила; помітила, що підозрюваний взяв рюкзак і хотів сідати в салон, але зупинився і повернувся назад до водія;

після бійки й до моменту приїзду «швидкої» підозрюваний стояв поруч, не намагався допомогти. Як себе поводив — не пам’ятає. А на питання, навіщо він це зробив, відповів, що у нього контузія;

на скільки пасажир запізнився пасажир, не пам’ятає. Каже, що по відчуттях це було дуже довго;

швидку викликала приблизно о 7.15-7.20.

Адвокат підозрюваного наголосив на тому, що покази свідка у травні відразу після події і зараз відрізняються — тоді вона говорила, що бійки не бачила, і вийшла уже тоді, коли водій лежав на землі. Тетяна запевнила, що зараз під час допиту говорить правду і нічого не вигадує, а деяких подій може не пам’ятати, бо минуло багато часу.

Після допиту свідка суд продовжив досліджувати докази.

За словами прокурора, письмові матеріали уже всі опрацювали, тож суд продовжив вивчати відео з місця події, яке було зафіксовано камерою відеоспостереження.

Далі присутні у залі суду переглянули ще одне відео з місця події, тільки з іншого ракурсу.

Далі перейшли до дослідження протоколу слідчого експерименту із підозрюваним О.

Під час слідчого експерименту підозрюваний не заперечував, що ударив водія першим. Але говорить: запізнився усього на 4 хвилини, а як приїхав, то попросив вибачення за запізнення. Проте водій у цей час обурювався і кричав на нього. Детально про саму бійку розповісти не може. Запам’ятав лиш те, що теж падав на землю і його кудись тягнули.

Після цього суд переглянув запис слідчого експерименту зі свідком Дерев’янком. Це ще один водій, який у той час був на місці події. Він теж повідомив, що підозрюваний запізнився, між чоловіками виникла сварка, а потім той першим ударив водія.

Наступне засідання відбудеться завтра, 15 січня, о 9.00. Суд планує допитати ще двох свідків.