2024 рік: у яких командах виступали вихованці кременчуцького футболу

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Частина перша — від італійської «Аталанти», кіпрської «Омонії» до полтавських «Ворскли», СК «Полтави», «Кременя» та інших

Показовий факт — минулого року в Еліт-дивізіоні Дитячо-юнацької футбольної ліги України (ДЮФЛУ) команда «Кремінь U-17», тренерами якої є брати Диндікови — Антон та Олександр, у своїй групі після першого етапу чемпіонату України посіла друге місце, випередивши ровесників зі знаних українських центрів підготовки молодих футболістів — Дніпра, Кривого Рогу, Харкова, Запоріжжя, Одеси та інших.

Показовий цей факт тому, що Кременчук вже вкотре підтвердив, що є потужною кузнею виховання юних футболістів.

Ще продуктивнішою кременчуцька футбольна школа стала після 2003 року, коли рішенням виконкому Кременчуцької міської ради був створений Міський футбольний клуб «Кремінь» (МФК «Кремінь»), (директор Андрій Недяк). Нині в складі цього клубу працюють 13 тренерів.

У різних вікових категорій займаються, успішно здобувають футбольну науку від 700 до 800 кременчуцьких хлопчиків.

Виходячи з цього, «Кременчуцький Телеграф» вирішив зібрати та узагальнити інформацію, де, в яких командах у 2024 році виступали футболісти, у яких у футбольному паспорті першими рядками були саме кременчуцькі. Ми неодмінно вказуємо прізвища перших тренерів.

2024 рік

Цьогоріч кременчужанин Роман Безус відзначатиме 35-річчя. Він продовжує виступи за кіпрську «Омонію»

Звісно, під номером 1 у цьому списку значитиметься Роман Безус. Роман, якому у вересні 25-го виповниться 35 років, на сьогодні є найкращим, можна сказати вже легендарним футболістом, котрий народився і перші футбольні уроки отримав саме в Кременчуці. Слід нагадати, що у складі київського «Динамо» він став чемпіоном України, грав також за «Ворсклу», «Дніпро», бельгійські «Сент-Трюйден» та «Гент». 24 (!!!) матчі Роман Безус провів за національну збірну України. Нині він захищає кольори кіпрської «Омонії». Без перебільшення він на тепер — найтитулованіший футболіст Кременчука. Свої активні виступи на футбольному полі він, на щастя, продовжує.

Отже,

№ 1 — Роман Безус , Півзахисник (п/з), «Омонія» (Кіпр) народився 26 вересня 1990 року у Кременчуці. Перший тренер Анатолій Безус.

Представник Кременчука у київському «Динамо» Назар Волошин



№ 2 — Назар Волошин , 2003 р. н., п/з київського «Динамо ». Починав займатися футболом у тренера Леоніда Диндікова, перший тренер Станіслав Торубара.

17-річний Іван Лихоліт продовжує торувати собі шлях в італійській «Аталанті»



№ 3 — Іван Лихоліт , 2007 р. н., нападник (н/к) італійської «Аталанти» ( U-18 ), перший тренер — Сергій Мурадян.

Андрій Бацула є гравцем основи полтавської «Ворскли»



№ 4 — Андрій Бацула , 1992 р. н., п/з, « Ворскла» (Полтава ), перший тренер — Олександр Зозуля.

У СК «Полтава» успішно грає Владислав Даниленко

№ 5 — Владислав Даниленко , 1998 р. н., п/з, СК «Полтава» , перший тренер Анатолій Безус

№ 6 — Валерій Курилєх , 1991 р. н. п/з, « Вікторія» (Суми) , перший тренер -Володимир Коновальчук

№ 7 — Денис Галата , 2000 р. н., нападник (н/к), «Гробіня» (Латвія) , перший тренер — Антон Диндіков

№ 8 — Юрій Дудник , 2002 р. н., центр. захисник, «Буковина» (Чернівці) , перші тренери Леонід та Антон Диндікови.

№ 9 — Денис Черниш, 1999 р. н., п/з, «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні), перший тренер — Станіслав Торубара.

№ 10 – Микита Дудка , 2000 р. н., п/з «Гірник-Спорт », перший тренер — Антон Диндіков.

№ 11 — Родіон Посєвкін , 2001 р. н., п/з тернопільської «Ниви », перший тренер — Олександр Назаренко.

№ 12 — Максим Стрипкевич , 2007 р. н., п/з полтавської «Ворскли» ( U-19), перший тренер — Сергій Мурадян.

№ 13 — Михайло Титар , 2007 р. н., захисник (з\к) полтавської «Ворскли» ( U-19 ), перший тренер — Сергій Мурадян.

№ 14 — Богдан Степанов , 2007 р. н., н/к житомирського «Полісся» ( U-19 ), перший тренер — Сергій Мурадян

№ 15 — Кирило Куценко , 2007 р. н., п/з «Карпати» (Львів), U-19 , перший тренер — Сергій Мурадян.

№ 16 — Владислав Черненко , 2006 р. н., н/к, правий вінгер, «Олександрія », перший тренер — Олександр Зозуля.

№ 17 — Олександр Євтушенко , 2003 р. н., п/з команди «Кудрівка », перший тренер — Станіслав Торубара

№ 18 — Олег Криворучко , 2004 р. н., п/з ковалівського «Колоса», перший тренер — Антон Диндіков

№ 19 — Ярослав Шевченко , 2006 р. н., н/к «Кривбас» (Кривий Ріг), U-19 , перший тренер — Олександр Зозуля.

№ 20 — Артем Горобець , 2006 р. н., з/к полтавської «Ворскли» ( U-19), перший тренер — Олександр Зозуля.

№ 21 – Сергій Мелешко , 2007 р. н., воротар, київський «Локомотив», перший тренер — Сергій Мурадян.

№ 22 — Кирило Матвєєв, 2002 р. н., опорний п/з, «Кудрівка », перші тренери Леонід та Антон Диндікови.

У 24-му лідером «Кременя» став Владислав Молько

№ 23 — Владислав Молько , 2002 р. н., опорний п\з, «Кремінь », перші тренери Леонід та Антон Диндікови.

№ 24 — Іван Куць , 2000 р. н., н/к, «Кремінь », перший тренер Антон Диндіков.

№ 25 — Єгор Князєв , 2005 р. н., п/з, донецький «Шахтар» U-19 , перший тренер Олександр Янковський.

А у донецькому «Шахтарі» — воротар Тимур Пузанков



U-19 № 26 — Тимур Пузанков , воротар, донецький «Шахтар », перший тренер Юрій Чумак.

№ 27 — Микита Оденцов , п\з, «Ворскла» U -19 , перший тренер Олександр Янковський.

№ 28 — Дмитро Покась, 2006 р. н., п\з , «Кремінь », перший тренер Олександр Зозуля.

№ 29 — Іван Заїченко , 2006 р. н., п/з, «Кремінь », перший тренер Олександр Зозуля.

№ 30 — Станіслав Оксененко , 2006 р. н., воротар , «Кремінь », перший тренер Олександр Зозуля.

№ 31 — Михайло Клепко , 2006 р. н., з/к, «Кремінь », перший тренер Олександр Зозуля.

№ 32 — Артем П’ятибрат, 2004 р. н., атакуючий п\з, « Локомотив» (Київ) , перший тренер Євген Маринич.

№ 33 — Олексій Єщенко, 2003 р. н., п/з, клуб із Вільнюса (Литва), перший тренер Станіслав Торубара.

У другій частині нашої публікації, яка з’явиться на сайті трохи згодом, буде багато зовсім молодих футболістів, які намагаються закріпитися — переважно — у різних зарубіжних клубах. Найбільша кількість, зокрема, у Польщі. Але такі реалії сьогодення.











