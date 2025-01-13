Постійно був «на нулі»: у Кременчуці в останню путь провели загиблого солдата Ігоря Дубовцева

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 694

На захист України Ігор став ще на початку повномасштабного вторгнення — через це залишив роботу в Польщі

Сьогодні, 13 січня, у Свято-Миколаївському соборі у Кременчуці попрощалися із загиблим на російсько-українській війні захисником Ігорем Дубовцевим. Народився чоловік 1 жовтня 1985 року, навчався у загальноосвітній школі № 8, освіту здобув в Одеському національному політехнічному університеті.

Попрощатися із захисником прийшли багато людей — рідні, друзі, колеги, знайомі. Ті, хто знали Ігоря, прийшли віддати останню шану полеглому воїнові, який до останнього боронив рідну землю.

— Саме завдяки Ігорю і таким хлопцям, як він, ми з вами лягаємо спати у своєму ліжку, у своєму домі, а на ранок прокидаємося і маємо змогу побачити сонце, — каже Наталія Татарінова, голова Ради ветеранів мікрорайону Лашки.

Їхня волонтерська організація почала підтримувати військових із перших днів війни — збирали одяг для поранених, готували й передавали їжу, плели сітки. Саме тоді з Ігорем і познайомилися.

— Коли почалася повномасштабна війна, він був за кордоном у Польщі, працював там. Але майже відразу приїхав сюди і пішов воювати, — розповідає засновниця волонтерської команди Наталія Пономаренко.

Певний час жінки не мали зв’язку з Ігорем, а потім приблизно за рік-півтора він знову сам зв’язався з ними, запитав, чи продовжують волонтерити.

— За цей час наша команда розрослася, тому ми продовжували підтримувати й допомагати військовим усім, чим могли. Те, що Ігор у нас просив — окуляри тактичні, рукавиці, ще там щось — ми завжди усе збирали й відправляли їм, — продовжує Наталія Пономаренко. — Через Ігоря ми й з його мамою познайомилися. Було ще й так, що він іноді дзвонив і казав «можна з вами просто побалакати?». І ми тоді просто говорили, втішали його, чим могли. Тяжко йому там було, багатьох друзів втратив.

— Напрямок не називатимемо, але він завжди був «на нулі». Постійно там, постійно у бою. Найгарячіші напрямки. Нуль з нулів, якщо можна так сказати. А потім одного разу мама його дзвонить і каже: моліться, Ігор не вийшов. З ним тоді не було зв’язку два тижні. Ми молилися, чекали, сподівалися на хорошу звістку. Але потім прийшло від неї повідомлення, що Ігор загинув. Він виводив свою команду, прикривав їх, але сам не вийшов, — ділиться Наталія Татарінова спогадами.

Жінка додає: із першого дня знайомства Ігор був для їхньої волонтерської команди, для їхніх сімей та й для всього мікрорайону ще однією дитиною, сином і справжнім захисником. За час служби військовий встиг також отримати нагороди за виконання своїх службових обов’язків.

Попрощатися з Ігорем прийшла і його перша вчителька, Раїса Бесараб. Говорить: клас Ігоря став першим на її педагогічній стежці.

— Пам’ятаю його маленьким, розумним, кмітливим живчиком. Не слухняним, але дуже дотепним. Він був переможцем олімпіади з математики серед четвертих класів, посів п’яте місце на міському конкурсі. Вчитися не хотів, не був відмінником, зате став душею усього класу. І навіть зараз, коли хтось згадує про той випуск, завжди говорять: це той клас, де вчився Ігор Дубовцев. Усі учні, усі вчителі, однокласники — уся школа його пам’ятатиме! — розповідає пані Раїса.

На захист України Ігор став 12 березня 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Загинув захисник 3 січня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Юнаківка на Сумщині. Світла пам’ять полеглому воїнові, — додає «Лиман».

В Ігоря Дубовцева лишилися мати та сестра. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали захисника на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

















Фото: Яна Гудзь