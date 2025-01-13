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Кременчуцькому підприємцю у нафтовому бізнесі Віталію Марченку продовжили строк дії виконання обов'язків

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 532

Досудове розслідування триватиме до 9 липня цього року

Кременчуцькому підприємцю, нафтовику Віталію Марченку, якого підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, колабораційній діяльності, продовжили строк дії виконання обов`язків в рамках досудового розслідування. Про це стало відомо з ухвали Октябрського районного суду Полтави, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 9 січня. 

В ухвалі йдеться, що його продовжили до 9 березня 2025 року, досудове розслідування триватиме до 9 липня цього року. Підозрюваний має прибувати за кожним викликом до слідчого, прокурора, суду. Не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора та суду. Повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи. Також він зобов’язаний утримуватися від спілкування зі свідками, експертами, спеціалістами та іншими підозрюваними у цьому кримінальному провадженні.

Нагадаємо, засновника та директора низки кременчуцьких товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що зокрема, пов’язані з нафтовою промисловістю Кременчука, Віталія Марченка підозрюють в створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. 

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу. 

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії. 

Також правоохоронці підозрюють кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.


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Автор: Вероніка Білодід
Теги: нафта Віталій Марченко податки
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