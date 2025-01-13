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Рейтинг найсильніших армій світу у 2025 році: Україна утрималася в першій двадцятці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 183

  

За версією Global Firepower-2025, наразі ЗСУ знаходяться на 20 місці — два роки тому у цьому рейтингу Україна посідала 15 місце

Аналітичний ресурс Global Firepower опублікував рейтинг армій країн світу у 2025 році. Цей рейтинг охоплює 145 країн та складається на основі 60 критеріїв, серед яких чисельність армії, її фінансування, ресурси, військово-морські потужності, логістичні можливості, географічне положення країни, мобільність та інші. Варто зазначити, що у цьому рейтингу не враховується кількість ядерної зброї — лише можливість ведення війни звичайним озброєнням. На підставі цих критеріїв розраховується бал країни — індекс військової потужності (PwrIndx). Чим нижче PwrIndx, тим вище потенціал для ведення звичайних бойових дій.

Цього року Україна посіла у рейтингу 20 місце з 0,3755 балами, що робить її шостою по силі армією в Європі. У 2024 році ЗСУ перебували на 18 місці в загальносвітовому рейтингу, а у 2023 році — на 15 місці. Це був найвищий рейтинг України за весь час.

Зниження рейтингу української армії пояснюють тим, що два роки тому Україна знаходилася на піку своєї потужності та змогла звільнити велику частину своєї території. Протягом 2023-2024 років рейтинг знизився, оскільки військові зусилля застопорилися, і тепер країна перебуває під загрозою на тлі можливого скорочення військової підтримки Заходу.

Згідно з аналізом Global Firepower, найсильнішою армією світу визнано США — 0,0744 бали. Друге місце ділять Росія та Китай — по 0,0788 балів. До десятки найкращих також увійшли:

  • США,
  • Росія,
  • Китай,
  • Індія,
  • Південна Корея,
  • Велика Британія,
  • Франція,
  • Японія,
  • Туреччина,
  • Італія.

Україна у рейтингу опинилася на 20 місці між Єгиптом та Польщею. Загалом у рейтингу визначена військова потужність 145 країн. Варто додати, що цей рейтинг ніким не затверджений та не перевірений військовими експертами, а тому він не претендує на достовірність.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: згенеровано ШІ
Теги: ЗСУ рейтинг армія
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