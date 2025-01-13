Житель Полтавщини побив 15-річну дівчину: який вирок виніс йому суд

Сьогодні, 15:18 Переглядів: 114

Житель Карлівки отримав покарання за побиття 15-річної дівчини, яка відмовила йому давати гроші на проїзд. Інцидент стався у серпні 2023 року. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 13 січня.

У судовому засіданні обвинувачений розповів, що працює у Полтаві. Того дня він приїхав на роботу нетверезим, а тому вирішив повернутися додому, але грошей на дорогу не мав. Він підійшов до дівчини, яка займалася на спортивному майданчику, та почав вимагати гроші у неї. Отримавши відмову, схопив дитину за шию і почав бити.

За словами потерпілої, у неї не було грошей і, щоб припинити побиття, вона запропонувала зловмиснику мобільний телефон та прикраси, кажуть у прокуратурі. Чоловік погодився забрати речі, а дівчина, скориставшись моментом, втекла і покликала на допомогу.

— Свою вину у скоєнні злочину чоловік визнав частково. До набрання вироком Київського районного суду Полтави законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою, — йдеться у повідомленні.

Чоловіка засудили на 8 років за ґратами з конфіскацією частини належного йому майна.

Нагадаємо, ювенальні прокурори оскаржили вирок 26-річному мешканцю Кременчуцького району, який у стані алкогольного сп’яніння двічі вдарив півторамісячного сина, спричинивши йому тяжкі травми.