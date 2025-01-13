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Кременчук, Освіта

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія запрошує на безкоштовні курси з підготовки до НМТ

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 97

 

Долучитися можуть учні 10-11 класів та випускники попередніх років — то, хто планує складати тест у цьому році

Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія розпочинає проведення безкоштовних курсів з підготовки до складання національного мультипредметного тесту у 2025 році. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила директорка академії Леся Крупіна.

Стартують заняття 20 січня 2025 року о 15.30 і відбуватимуться щотижня, з понеділка по четвер.

 

— Це чудова пропозиція для усіх випускників шкіл цього та попередніх років — тих, хто планує здавати НМТ у цьому році, — говорить Леся Крупіна.

Займатимуться з учнями викладачі ліцею «Політ» та академії, які мають досвід підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту.

Для участі у курсах необхідна попередня реєстрація за посиланням.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: гуманітарно-технологічна академія підготовка НМТ
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