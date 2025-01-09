П'яним побив півторамісячного сина: прокуратура оскаржує вирок мешканцю Кременчуцького району

Сьогодні, 11:48 Переглядів: 0

Ювенальні прокурори оскаржили вирок 26-річному мешканцю Кременчуцького району, який у стані алкогольного сп'яніння двічі вдарив півторамісячного сина, спричинивши йому тяжкі травми. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

У травні 2024 року чоловік, перебуваючи вдома напідпитку, вирішив «заспокоїти» сина, який плакав і заважав спати. Батько двічі вдарив немовля рукою, що спричинило тяжкі травми, небезпечні для життя.

Глобинський районний суд визнав чоловіка винним у скоєному за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України та призначив йому 5 років позбавлення волі. Однак на підставі ст. 75 КК України засудженого звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2,5 роки.

Ювенальні прокурори Глобинської окружної прокуратури оскаржили цей вирок. За їхньою позицією, злочин вимагає реального покарання – 5 років позбавлення волі.