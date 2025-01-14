Скільки чоловіків призовного віку є в Україні та яку кількість можуть мобілізувати у 2025 році

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 933 Коментарів: 1

В України триває загальна мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки чи бронювання та придатні до проходження військової служби

У зв’язку з проведенням загальної мобілізації, яка триває в Україні з лютого 2022 року, постає питання: скільки чоловіків призовного віку наразі є в країні та скільки з них може бути призвані на військову службу. Питання особливо гостро постає в останні дні після закликів деяких західних політиків про зменшення призовного віку з 25 до 18 років.

Наразі призвати на військову служу під час мобілізації можуть чоловіків віком від 25 до 60 років, які не мають відстрочки чи бронювання та придатні до проходження військової служби. Про кількість мобілізаційного ресурсу в Україні станом на початок 2024 року повідомляло видання Texty.

На той час в Україні можна мобілізувати приблизно 5 мільйонів чоловіків. До початку повномасштабного вторгнення за орієнтовними даними в країні проживало майже 10,5 млн чоловіків призовного віку — від 18 до 59 років. В це число не входили мешканці тимчасово окупованих територій — Криму та частини Донецької й Луганської областей. Нових даних станом на початок 2025 року поки що немає, однак відомо, що за кордоном перебуває понад 812 тисяч українців. Від мобілізаційного резерву також потрібно відняти ще понад 1 млн чоловіків призовного віку, які мають інвалідність. Крім того, за даними видання:

125 тисяч чоловіків є доглядальниками;

123 тисячі — багатодітними батьками.

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Не підлягають мобілізації також заброньовані особи, а їх, як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на «Годині уряду» минулої п’ятниці, близько 900-950 тисяч.

Крім того, під мобілізаційний резерв також не підпадають близько 107 тисяч чоловіків з освітньої сфери. Це 50 тисяч вчителів, 41 тисяча науковців та 16 тисяч аспірантів. Хоча, дехто з них вже досяг пенсійного віку, а частина може належати до інших категорій осіб, звільнених від мобілізації.

Через окупацію територій України близько 570 тисяч чоловіків не можуть бути мобілізованими, адже опинилися на окупованій території.

Більша частина засуджених також не може вважатися мобілізаційним резервом. А їх майже 27 тисяч чоловіків.

Також варто врахувати близько 400 тисяч студентів денної форми навчання, які мають відстрочку.



Мобілізаційний резерв України складає 3,7 млн чоловіків, — The Financial Times

Зазначимо, що за даними видання The Financial Times, в Україні станом на кінець 2024 року мобілізаційний резерв становив 3,7 млн людей. Загальна кількість чоловіків віком від 25 до 60 років становила 11,1 млн. З них:

1,2 млн — вже долучились до війська;

1,5 млн — непридатні до військової служби;

600 тис. — заброньовані;

2,9 млн — проживають на тимчасово окупованих територіях;

1,3 млн — виїхали за кордон.

Решта 3,7 млн осіб — чоловіки, яких потенційно можуть бути мобілізовані.

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Зараз в Україні можуть мобілізувати чоловіків віком від 25 років, тому до мобілізаційного резерву України також можна віднести:

чоловіків віком від 25 до 26 років — 413 тисяч;

чоловіків віком від 18 до 24 років — близько 1,68 млн (якщо зменшать мінімальний вік призову за мобілізацією).

Мобілізація в умовах тривалої війни — це дуже складний процес, і попри теоретично достатню кількість мобілізаційного резерву, Україна стикається з проблемами під час її проведення та поповняння Сил оборони.

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Нагадаємо, за версією Global Firepower-2025 наразі ЗСУ знаходяться на 20 місці у рейтингу найсильніших армій світу. Два роки тому у цьому рейтингу Україна посідала 15 місце.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

«Кременчуцький Телеграф» опублікував роз’яснення Полтавського обласного ТЦК щодо умов надання відстрочки багатодітним батькам та чоловікам, які самостійно виховують дітей, а також щодо порядку та механізму бронювання працівників від мобілізації.

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Наприкінці листопада речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін розповів, чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не бажає захищати свою країну та не хоче помічати війни.

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13 листопада Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Роман Істомін також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. ВЛК визнало їх придатними до проходження військової служби у ТЦК та інших тилових установах, після чого їх перевели до ТЦК. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

Наприкінці вересня минулого року начальник групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу пояснив порядок надання відстрочок від призову за мобілізацією. Він, зокрема нагадав, що підстави для надання відстрочок визначені статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а порядок надання визначено Постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року № 560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період» та порадив ознайомитися з цими нормативними документами. А також зауважив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки, адже її потрібно оформити в ТЦК.

У Полтавському ОТЦК нагадали, що кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також нагадали, що кожен чоловік повинен мати при собі військово-обліковий документ.