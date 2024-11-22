Мобілізаційний резерв України складає 3,7 млн чоловік, - The Financial Times

Вчора, 20:00 Переглядів: 268

Мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн людей. А загальна кількість громадян чоловічої статі віком від 25 до 60 років – 11,1 млн.

Про це повідомляє The Financial Times.

У матеріалі видання йдеться, що російське вторгнення до України стало війною на виснаження з лінією фронту, що простягається на понад 1000 км – від південної Херсонської області до Харківської на північному сході.

Військові чиновники, солдати та аналітики кажуть, що наступні кілька місяців стануть критичною фазою у війні, оскільки Україна намагатиметься стабілізувати свою оборону та зміцнити позиції на сході на випадок, якщо новообраний президент США Дональд Трамп змусить її розпочати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна сподівається сповільнити наступ ворога та перехопити ініціативу до того часу, коли Трамп вступить на посаду, оскільки, як вважають високопосадовці, є докази того, це допоможе переконати нового президента США підтримувати нашу країну.

Як зазначає видання, українські урядовці визнають, що Силам оборони України важко стримувати більшу та краще оснащену російську армію через нестачу живої сили, і тому мають плани призвати додаткових бійців. Хоча зусиллям із залучення новобранців заважає безстрокова військова служба.

Так, видання опублікувало інфографіку, де вказано, що мобілізаційний резерв України на сьогодні становить 3,7 млн осіб. Загальна кількість чоловіків-громадян України віком від 25 до 60 років – 11,1 млн. З них:

1,2 млн вже мобілізовані або пішли на фронт добровольцями;

2,9 млн проживають на окупованих територіях;

1,3 млн виїхали за кордон;

600 тис. заброньовані;

1,5 млн непридатні до військової служби.

Решта 3,7 млн – чоловіки, яких можна мобілізувати. З цієї кількості 900 тис. чоловіків не зареєстровані у жодних реєстрах.

Нагадаємо, учора ми писали, що за даними Bloomberg лише чверть захисників України, які воюють на фронті, були добровольцями – інші були призвані за мобілізацією.

У Полтавському ОТЦК пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовим до призову

Нагадаємо, минулого тижня у Полтавському обласному ТЦК та СП пояснили відмінність рекрутингу від мобілізації та наголосили, що кожен має бути готовий до призову.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

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У вересні народний депутат Сергій Рахманін, який є членом комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки, в інтерв’ю «Українській правді» розповів, що рекрутинг дуже погано поповнює українську армію. За словами депутата, рекрутинг «ніколи в житті» не зможе забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде таку повномасштабну війну.

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На думку Сергія Рахманіна, рекрутинг — це приємний бонус і не більше. Водночас нардеп каже, окремим бригадам вдається досягати непоганого співвідношення рекрутів та мобілізованих з ТЦК. На його переконання, держава має вивчати цей досвід та масштабувати його на всю країну.

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Ще один народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники та заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.