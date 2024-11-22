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Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 21:01 Переглядів: 326

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 23 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 18.00:

  • вул. Виноградна, 15-20;
  • вул. І. Франка, 13-40;
  • пров. Крюківський, 4-5;
  • вул. Насосна, 2/25-58;
  • пров. Насосний, 3-22;
  • вул. М. Березовського, 31-45;
  • вул. Республіканська, 20-36;
  • пров. К. Ушинського, 1-12;
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11;
  • вул. Івана Багряного, 31/16;
  • вул. Івана Дзюби, 2/3;
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26.

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Герцена, 3-9Б;
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-42;
  • вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
  • вул. Махоркова, 9/1-24А;
  • пров. Прорізний, 17-37;
  • вул. Євгена Коновальця, 52-70;
  • вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;
  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86;
  • вул. Майора Пугача, 88;
  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
  • вул. Гайдамацька, 147;
  • вул. Сержанта Мельничука, 16;
  • пров. Урожайний, 3-20;
  • туп. Урожайний, 1-12;
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129;
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А;
  • вул. Вільної України, 29-60;
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31;
  • вул. Рєпіна, 9/28-24;
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
  • вул. Гайдамацька, 80;
  • вул. Народних Ополченців, 1-46;
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
  • пров. Гарматний, 3-22;
  • пров. Калиновий, 3-9А;
  • пров. Криворізький, 2/2-18;
  • пр. Ополченський, 6-14.

З 8.00 до 19.00:

  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліс-Горського, 3-10;
  • просп. Полтавський.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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