Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Вчора, 21:01 Переглядів: 326

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 23 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 18.00: вул. Виноградна, 15-20;

вул. І. Франка, 13-40;

пров. Крюківський, 4-5;

вул. Насосна, 2/25-58;

пров. Насосний, 3-22;

вул. М. Березовського, 31-45;

вул. Республіканська, 20-36;

пров. К. Ушинського, 1-12;

вул. Давида Кострова, 4-47/11;

вул. Івана Багряного, 31/16;

вул. Івана Дзюби, 2/3;

вул. Рєпіна, 9/28-60/3;

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;

вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;

пров. Антона Чехова, 3-7/26. З 8.00 до 17.00: пров. Герцена, 3-9Б;

вул. Дмитра Демидюка, 7-42;

вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;

вул. Махоркова, 9/1-24А;

пров. Прорізний, 17-37;

вул. Євгена Коновальця, 52-70;

вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;

пров. Архипа Тесленка, 23, 29;

вул. Капітана Трусова, 84, 86;

вул. Майора Пугача, 88;

вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;

вул. Гайдамацька, 147;

вул. Сержанта Мельничука, 16;

пров. Урожайний, 3-20;

туп. Урожайний, 1-12;

вул. Чумацький Шлях, 125-129;

вул. Ярослава Мудрого, 8А;

вул. Вільної України, 29-60;

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;

вул. Романа Шухевича, 30, 31;

вул. Рєпіна, 9/28-24;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

вул. Чумацький Шлях, 87-123А;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

пр. Ополченський, 6-14. З 8.00 до 19.00: просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10;

просп. Полтавський.

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