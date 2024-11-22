Де у суботу у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Вчора, 21:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 23 листопада, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 18.00:
- вул. Виноградна, 15-20;
- вул. І. Франка, 13-40;
- пров. Крюківський, 4-5;
- вул. Насосна, 2/25-58;
- пров. Насосний, 3-22;
- вул. М. Березовського, 31-45;
- вул. Республіканська, 20-36;
- пров. К. Ушинського, 1-12;
- вул. Давида Кострова, 4-47/11;
- вул. Івана Багряного, 31/16;
- вул. Івана Дзюби, 2/3;
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3;
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31;
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33;
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9;
- пров. Антона Чехова, 3-7/26.
З 8.00 до 17.00:
- пров. Герцена, 3-9Б;
- вул. Дмитра Демидюка, 7-42;
- вул. Іллі Ткаченка, 50/11-73;
- вул. Махоркова, 9/1-24А;
- пров. Прорізний, 17-37;
- вул. Євгена Коновальця, 52-70;
- вул. Тараса Шевченка, 98/16-107/13;
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29;
- вул. Капітана Трусова, 84, 86;
- вул. Майора Пугача, 88;
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204;
- вул. Гайдамацька, 147;
- вул. Сержанта Мельничука, 16;
- пров. Урожайний, 3-20;
- туп. Урожайний, 1-12;
- вул. Чумацький Шлях, 125-129;
- вул. Ярослава Мудрого, 8А;
- вул. Вільної України, 29-60;
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17;
- вул. Романа Шухевича, 30, 31;
- вул. Рєпіна, 9/28-24;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- пр. Ополченський, 6-14.
З 8.00 до 19.00:
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- просп. Полтавський.
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