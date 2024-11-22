Усі школи та вузи Полтавщини впровадили у свою роботу «Дію»

Вчора, 22:00 Переглядів: 106

Це значно спростило подачу документів до закладів освіти

Усі заклади загальної середньої та вищої освіти на Полтавщині запровадили у свою діяльність застосунок «Дія». Про це інформують у пресслужбі компанії.

Робота з «Дією» значно спростить подачу документів, зарахування на навчання тощо.

Переводите дитину до іншої школи чи вступаєте до університету? Надсилайте копії необхідних документів до освітнього закладу швидко та безпечно. Тієї ж миті освітяни продовжать оформлення. Так працює Дія.QR, — пишуть на сайті «Дії».

Для передачі документів через Дія.QR необхідно:

у закладі освіти отримати QR-код для шерингу документів через «Дію»;

відкрити в «Дії» сканер і навести на код;

надати дозвіл відправити копію документа через «Дія.Підпис»;

надіслати автоматично створений електронний лист із PDF-копією. Електронна адреса отримувача теж пропишеться автоматично.

Впроваджують у свою роботу «Дія.QR» не тільки заклади освіти, а й ЦНАПи, готелі, заклади охорони здоров’я, комунальні служби.

Нагадаємо, на початку осені у «Дію» додали три нових документи та запустили функцію одруження онлайн.