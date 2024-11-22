Усі школи та вузи Полтавщини впровадили у свою роботу «Дію»

Усі заклади загальної середньої та вищої освіти на Полтавщині запровадили у свою діяльність застосунок «Дія». Про це інформують у пресслужбі компанії.
Робота з «Дією» значно спростить подачу документів, зарахування на навчання тощо.
Переводите дитину до іншої школи чи вступаєте до університету? Надсилайте копії необхідних документів до освітнього закладу швидко та безпечно. Тієї ж миті освітяни продовжать оформлення. Так працює Дія.QR, — пишуть на сайті «Дії».
Для передачі документів через Дія.QR необхідно:
Впроваджують у свою роботу «Дія.QR» не тільки заклади освіти, а й ЦНАПи, готелі, заклади охорони здоров’я, комунальні служби.
Нагадаємо, на початку осені у «Дію» додали три нових документи та запустили функцію одруження онлайн.
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