«На всіх одне завдання — вижити»: історії українців, які пережили голод у сучасному світі

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 295

Щороку в четверту суботу листопада українці схиляють голови у скорботі за мільйонами невинних жертв Голодомору 1932–1933 років — страшного злочину, організованого радянським режимом. Голодомор, визнаний геноцидом українського народу, став символом безжальної політики, що прагнула знищити національну ідентичність та волю до свободи.

Сьогодні, майже через століття, історія знов повторюється. Російська війна проти України несе не лише руйнування та смерть, а й загрозу гуманітарної катастрофи, голод. Геноцидна політика окупантів знову втілюється в сучасних реаліях.

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався зі свідками злочинів, які росіяни чинили у 2014 та 2022 роках на територіях, що брали в осаду.

Спогади з осадженого Довжанська

Пані Марія десять років тому приїхала на Полтавщину з Луганщини. Вона поділилася спогадами про події липня 2014 року, коли в її рідному місті Довжанськ, розташованому недалеко від російського кордону, був справжній голод й багато людей померли від відсутності їжі та необхідних ліків.

— Складно повірити, що це відбувалося в сучасному світі в розвиненій країні. Але це правда. У липні 2014 року наше місто опинилося в справжній осаді. Дороги, по яких могли доставляти продукти в місто, прострілювалися, тому понад місяць люди виживали на тих запасах, які мали, — розповідає жінка.

Складніше за інших було самотнім стареньким й людям з інвалідністю. Всі були зайняті власними питаннями виживання й мало хто звертав увагу на те, що баба Марія або дід Степан не виходять на вулицю. А коли «кидалися», починали з'ясовувати та заглядати у віконця, бачили тіла, які від спеки вже почали розкладатися.

— Це був жахливий час. На нашій вулиці теж трапилася така трагедія. Всі сусіди знали, що в крайній хаті живе 83-річна колишня вчителька Таїсія Павлівна. Її діти — закордоном багато років. Вони підтримували матусю грошима й платили жінці, яка допомагала їй по господарству. Але з початком бойових дій, коли місто опинилося в осаді й зник будь-який зв’язок, діти втратили можливість контролювати стан матері й відвідування її помічницею. Як пізніше з'ясувалося, помічниця, рятуючись від обстрілів, у перші дні поїхала з міста. У Таїсії Павлівни сталося загострення хронічного гастриту. Вона не вставала з ліжка — не мала сили, не приймала ліки — не було в наявності, не їла — не було чого. Сусіди звернули увагу на відсутність жінки за два тижні…

За словами пані Марії, таких випадків було багато. Люди з діабетом, з онкозахворюваннями, важкими хронічними хворобами не мали ані ліків, щоб вижити, ані продуктів, щоб якось протриматися, ані сил, щоб попросити допомогу.

Хоча і її просити майже не було у кого. Роз’їхалися не лише жителі міста, але й медики, соціальні працівники, втекли деякі представники влади. Хоча були й ті, хто залишився й намагався вирішити хоча б питання забезпечення населення хлібом.

— У виправній колонії, яка розташована в межах міста, був свій млин та запас зерна. Його й пустили на борошно, щоб пекти хліб. Продавали суворо по одній булці в руки. Що стосується інших продуктів, то в магазинах не було нічого — підприємці вигребли останні товари й продавали їх по значно завищених цінах. Літні самотні люди, які до цього жили на мізерну пенсію, а в період осади зовсім не мали ніякого доходу, не могли навіть необхідне для виживання купити. Хтось виходив на ринок й стояв з протягнутою рукою, хтось просто голодував й з часом зникав — тихо помирав у своїй оселі.

Пані Марія згадала й про те, як ховали померлих в липні 2014, як звичайним людям не продавали труни, бо вони були лише для «захисників» (сепаратистів та окупантів), як людям забороняли йти на цвинтар — збиратися більше ніж по троє було не можна.

Найскладнішими були липень й серпень, хоча й згодом ситуація залишалася напруженою.

— Пам’ятаю, як в місто заїхала перша гуманітарка, та її направили в інтернат. Там ситуація була критичною. В інтернаті жили 30 сиріт, яких годували всім містом. Несли, хто що мав, навіть по одній морквині чи цибулині. Я особисто розмовляла з директоркою закладу, й вона розповідала, що діти позбавлені елементарного: хліба, молока, каш. Кухарі з нічого намагалися приготувати щось смачне, щоб діти їли. Про якісь смаколики навіть не йшлося, — згадує пані Марія.

Після повної окупації території жінці вдалося виїхати з рідного міста. На Полтавщину вона приїхала лише з документами та невеликою сумкою, в яку поклала ліки й речі першої потреби.

Раділи дощу й шматку хліба

Пані Тетяна з Маріуполя. Вона перебувала в осадженому місті понад 30 днів. Пережила обстріли, холод, голод. Найважчою була відсутність води.

— У нас усіх було одне завдання — вижити. Завдання складне, бо проти життя було кілька смертоносних ворогів: зброя, холод, голод. У перші дні вторгнення ми ще могли щось купити в магазинах, але черги були величезні. Згодом продукти закінчилися, взяти їх було ніде, тож виживали на запасах.

Кожен день нагадував попередній: зранку між обстрілами приготувати їжу — це не завжди вдавалося, бо стріляли цілодобово, вдень — знайти дрова, набрати води, вночі — не замерзнути уві сні.

— Ми раділи, коли йшов дощ. Це означало, що не треба ризикувати й під вибухами добиратися до криниці. Дощову воду набирали, відстоювали, варили з неї чай й вмивали обличчя. Я навіть хліба так не хотіла, як оцієї води. Коли вже виїхала, ніяк не могла напитися. Мені чаю наливають, а я весь час питаю, чи наллють ще. Ще важче було сусідам — в них маленька дитинка, яку треба було мити, тож відсутність води вони ще гостріше переживали.

Жили у підвалі, спали на стільцях, готували на багатті. Економили. Раціон складався з пів склянки звареної крупи та двох склянки чаю на добу.

— Пам’ятаю, піднялася до себе у квартиру на восьмий поверх, дивлюсь в отвір розбитого вікна, бачу вибухи, дим, пил й намагаюся всунути в рота хоча б пару ложок каші, а вона не лізе. Мозок розуміє, що треба їсти, щоб не загинути, а бажання немає. Ні смаку не відчуваєш, ні насичення. Навіть спочатку не відчувала, що слабну від недоїдання й недосипу — відчуття зникли…

Пані Тетяна розповідає, як в один з днів натрапила на роздачу хліба. Навіть не пам’ятає, як в неї в руках опинився батон. З’їла лише частину, іншу залиши на «чорний день».

— Все берегла. Він на морозі лежав, лише коли зрозуміла, що буду виходити, взяла цей хліб, трішечки мороженої картоплі й одне яблуко, й віддала дідусю старому, якого на вулиці зустріла. Він в той сухий хліб вчепився й нюхав весь час… Згодом на «вільній землі» по кілька булок хліба купляла. Ріжеш його, ріжеш, і їси, на наступний день знов ідеш по хліб — ніяк наїстися не можеш. Дуже смачний був.

«Пачка «мівіни» врятує родину»

Пані Тамара з чоловіком, донькою та двома онуками до 2022 року теж жили в Маріуполі. Зараз вони знаходяться в Німеччині, але спогади про пережите й досі заважають спати.

В осаді вони були три тижні. Виїхали гуманітарним коридором. Живі — це за словами жінки, найголовніше, бо надії на те, що виживуть було мало.

— Жили в підвалі. Всі сім’ї з дев’ятиповерхівки розмістилися попід стінами. Десь людей 40, а ще коти, собаки. Тісно, але ніхто не скаржився. Страх всіх об’єднав. Для дітей окрему зону обладнали — вони гралися одне з одним. Ніхто не розумів, скільки часу це триватиме й це лякало ще сильніше. Коли минувся перший шок, ми зрозуміли, що крім снарядів й холоду нам загрожує голод. Все, що змогли принести з квартир, поділили порівну між усіма, але їжа швидко закінчилася.

8 березня хтось з чоловіків приніс «мівіну», 15 пачок, роздав жінкам. Тамарі дали одну пачку.

— Ми так зраділи! Розумієте, зраділи одній (!) пачці сухої вермішелі! Я її поламала на багато шматочків, щоб робити «суп» — мені здавалося, ця «мівіна» у вигляді «гарячої їжі» врятує нас. Води не було — топили сніг, або збирали воду з даху, коли йшов дощ. Того разу, щоб зробити «суп», гріли на багатті дощову воду. Це було жахливо.

Тамара згадує, що донька постійно плакала, бо не могла дивитися в очі дітям, які весь час просили їсти. Коли онука почала жалітися на біль у животику (від голоду), у доньки трапилася істерика, жінка боялася, що та з розуму зійде. Врятувала сусідка — дала дитині сухе печиво й сухарик.

— В неї завжди щось було, бо діабет, не можна голодувати. За два дні вона всі свої запаси віддала нашій дитині. Коли їжа скінчилася, сусідка просто пішла на вулицю й не повернулася.

Жінка згадує, що за час осади вони поховали кілька сусідів. Одному чоловікові на її очах відірвало голову. Після цього Тамара ніяк не могла опанувати себе.

— Мені весь час хотілося пити. Дощова вода не втамовувала спрагу, здається, я б всі гроші світу віддала за стакан чистої води…