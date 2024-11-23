Які обстеження в лікарнях можна пройти безкоштовно - перелік

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 616

На прохання читачів: розповідаємо про програму медичних гарантій

Програма медичних гарантій - медичні послуги та ліки, які громадяни можуть отримати безкоштовно, звернувшись до лікарні. Наприклад, лікування онкологічних захворювань, проведення хірургічних операцій, реабілітація, консультації терапевта тощо.

Оплачує ці медичні послуги для громадян Національна служба здоров’я України (НСЗУ) напряму лікарням, укладаючи з ними договір. Про це пише "Медична справа"

Програма медичних гарантій — 2024: перелік послуг

Бронхоскопія Гістероскопія Езофагогастродуоденоскопія Забезпечення кадрового потенціалу системи охорони здоров’я шляхом організації надання медичної допомоги із залученням лікарів-інтернів Колоноскопія Мамографія Медична допомога при гострому інфаркті міокарда Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям Неонатальний скринінг Секційне дослідження Цистоскопія Первинна медична допомога Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим і дітям Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах Лікування пацієнтів методом перитонеального діалізу в амбулаторних умовах Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями у дорослих та дітей в стаціонарних та амбулаторних умовах Психіатрична допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах Екстрена медична допомога Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у стаціонарних та амбулаторних умовах Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами Готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яке перебуває на території, де ведуться бойові дії Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та-або хворими, протягом перших трьох років життя Медична допомога при пологах Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах Стоматологічна допомога дорослим та дітям Ведення вагітності в амбулаторних умовах Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги Діагностика та лікування дорослих і дітей, хворих на туберкульоз, у стаціонарних та амбулаторних умовах Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на первинному рівні медичної допомоги Діагностика, лікування та супровід осіб з ВІЛ (та підозрою на ВІЛ) Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях Медична допомога при гострому мозковому інсульті Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro) Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки Готовність закладу охорони здоров'я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях Медичний огляд осіб, який організовується територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (з 01.11.2024)

Програма медичних гарантій поширюється на медичні заклади різних форм власності: державні, комунальні, приватні та ФОП. Основна умова для закладу - укладений договір з НСЗУ.

Розглянемо функціонування ПМГ на наступному прикладі - сімейний лікар направив пацієнтку зробити мамографію:

Пацієнтка заходить на сайт НСЗУ та перевіряє, чи пропонує НСЗУ пакет для проведення мамографії. Перелік всіх пакетів можна знайти тут. Як бачимо на сайті, НСЗУ має пакет “Мамографія”. Пацієнтка відкриває деталі пакета, щоб перевірити умови надання безкоштовних послуг. У даному випадку це направлення від сімейного лікаря та вік від 40 років. Пацієнтка старше 40 років та має направлення від сімейного лікаря. Отже, вона має право на безкоштовне отримання послуги. Тепер необхідно вибрати заклад, який має договір з НСЗУ на безкоштовне проведення мамографії. Пацієнтка проживає в Кременчуці. На сайті НСЗУ пацієнтка відкриває карту місць надання послуг та заповнює фільтри: область - Полтавська; населений пункт - Кременчук; група послуг - мамографія. За результатами фільтрів бачимо, що в Кременчуці є два заклади, які мають договір з НСЗУ та можуть безкоштовно провести мамографію: Пацієнтка обирає самостійно, в який заклад звернутися, та зв’язується з ним для запису.

Програма медичних гарантій розповсюджується на всіх громадян України, незалежно від статусу ВПО.