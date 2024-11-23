У Горішніх Плавнях п’яний чоловік влаштував стрілянину в під’їзді – у хулігана вилучили пістолет

Слідчо-оперативна група встановила причетного до правопорушення чоловіка та відкрила кримінальне провадження
У під’їзді багатоповерхівки на вулиці Портовій у Горішніх Плавнях 21 листопада близько 11.30 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів. Про це поліцію повідомили мешканці будинку. Отримавши виклик, на місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.
Під час першочергових оперативних та слідчих дій поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. У фігуранта, який перебував у стані сп’яніння, слідчі вилучили стартовий пістолет та набої.
За даним фактом підрозділ дізнання розпочав кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Причини та обставини події з’ясовує слідство.
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