У Кременчуцькій громаді прибрали два стихійних сміттєзвалища

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Минулого тижня комунальне підприємство «Кременчуцьке КАТП 1628» ліквідувало два стихійні сміттєзвалища: у селі Соснівка та на території між залізничною колією та вулицею Василя Симоненка. Комунальники вивезли загалом 76 кубічних метрів сміття. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 13 січня.

Комунальники прохають дотримуватися правил благоустрою, залишати сміття лише у спеціально відведених для цього місцях, не забруднювати навколишнє середовище та не створювати стихійних сміттєзвалищ.

Нагадаємо, станом на початок 2024 року загалом на Полтавщині налічувалось близько 523 сміттєзвалищ, з яких паспортизовані лиш 85.



