Безготівка оплата за проїзд: у Кременчуці створили петицію

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 92

У Кременчуці громада просить встановити автоматизовану систему оплати проїзду у громадському транспорті. На думку містян, така система, зокрема, зможе забезпечити прозорий облік пасажиропотоку та надходження коштів за проїзд. Відповідне прохання розмістили на сайті електронних звернень і петицій Кременчука.

Її ініціаторка — Ольга Корнилюк.

— Ще в 2016 році в Кременчуці почали говорити про електронні проїзні та валідатори, коли місто взяло кредит на модернізацію електротранспорту на 8 мільйонів євро (ми досі платимо той кредит). Але далі розмов і паперової тяганини справа не пішла, — каже жінка.

Ольга додає, що у 2017 році міський голова Віталій Малецький разом з ПриватБанком та міжнародною платіжною систему обговорювали встановлення валідаторів в громадський транспорт Кременчука, але «далі діло не пішло, бо через низьку вартість проїзду в 2 грн. не вистачало оплатити комісію».

— Проїзд підняли до 5 грн., теж не вистачає, потім до 8 грн., теж не вистачає, пізніше до 10 грн., теж не вистачає, і зрештою до 12 грн. також не вистачає? Оплата проїзду через QR не завжди зручно, оскільки, не кожен пасажир має картку ПБ, а так через валідатор можна оплатити будь-якою карткою чи навіть смартфоном, — йдеться у зверненні.

На сьогодні петиція зібрала 49 підписів, до кінця розгляду збору залишилось 86 днів. Для того, щоб її розглянув міський голова, вона має зібрати 250 підписів.

Нагадаємо, у грудні Малецький прокоментував впровадження безготівкової оплати у громадському транспорті. За його словами, зі встановлення валідаторів «відсотків 15 мешканців Кременчука не матимуть права пільгового проїзду, тому що вони, на жаль, в нашій громаді не зареєстровані».