Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Безготівка оплата за проїзд: у Кременчуці створили петицію

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 92

На сьогодні петиція зібрала 49 підписів

У Кременчуці громада просить встановити автоматизовану систему оплати проїзду у громадському транспорті. На думку містян, така система, зокрема, зможе забезпечити прозорий облік пасажиропотоку та надходження коштів за проїзд. Відповідне прохання розмістили на сайті електронних звернень і петицій Кременчука. 

Її ініціаторка — Ольга Корнилюк.

— Ще в 2016 році в Кременчуці почали говорити про електронні проїзні та валідатори, коли місто взяло кредит на модернізацію електротранспорту на 8 мільйонів євро (ми досі платимо той кредит). Але далі розмов і паперової тяганини справа не пішла, — каже жінка. 

Ольга додає, що у 2017 році міський голова Віталій Малецький разом з ПриватБанком та міжнародною платіжною систему обговорювали встановлення валідаторів в громадський транспорт Кременчука, але «далі діло не пішло, бо через низьку вартість проїзду в 2 грн. не вистачало оплатити комісію». 

— Проїзд підняли до 5 грн., теж не вистачає, потім до 8 грн., теж не вистачає, пізніше до 10 грн., теж не вистачає, і зрештою до 12 грн. також не вистачає? Оплата проїзду через QR не завжди зручно, оскільки, не кожен пасажир має картку ПБ, а так через валідатор можна оплатити будь-якою карткою чи навіть смартфоном, — йдеться у зверненні.

На сьогодні петиція зібрала 49 підписів, до кінця розгляду збору залишилось 86 днів. Для того, щоб її розглянув міський голова, вона має зібрати 250 підписів.

Нагадаємо, у грудні Малецький прокоментував впровадження безготівкової оплати у громадському транспорті. За його словами, зі встановлення валідаторів «відсотків 15 мешканців Кременчука не матимуть права пільгового проїзду, тому що вони, на жаль, в нашій громаді не зареєстровані».

0
Автор: Телеграф
Теги: петиція валідатор
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх