Безготівка оплата за проїзд: у Кременчуці створили петицію

У Кременчуці громада просить встановити автоматизовану систему оплати проїзду у громадському транспорті. На думку містян, така система, зокрема, зможе забезпечити прозорий облік пасажиропотоку та надходження коштів за проїзд. Відповідне прохання розмістили на сайті електронних звернень і петицій Кременчука.
Її ініціаторка — Ольга Корнилюк.
Ольга додає, що у 2017 році міський голова Віталій Малецький разом з ПриватБанком та міжнародною платіжною систему обговорювали встановлення валідаторів в громадський транспорт Кременчука, але «далі діло не пішло, бо через низьку вартість проїзду в 2 грн. не вистачало оплатити комісію».
На сьогодні петиція зібрала 49 підписів, до кінця розгляду збору залишилось 86 днів. Для того, щоб її розглянув міський голова, вона має зібрати 250 підписів.
Нагадаємо, у грудні Малецький прокоментував впровадження безготівкової оплати у громадському транспорті. За його словами, зі встановлення валідаторів «відсотків 15 мешканців Кременчука не матимуть права пільгового проїзду, тому що вони, на жаль, в нашій громаді не зареєстровані».
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