У Кременчуці збили 92-річну жінку: потерпілу госпіталізували

13 січня на вулиці Троїцькій автомобіль Volkswagen, рухаючись заднім ходом, збив 92-річну пішохідку. Внаслідок аварії жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Нині правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості).
Причини та обставини аварії з’ясовує слідство.
Нагадаємо, 13 січня на Полтавщині ВАЗ злетів в кювет — водій загинув.
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